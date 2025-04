Atacante carrasco do Corinthians na Sul-Americana não marcava há quase um ano

Sem balançar as redes desde maio de 2024, o atacante Leonardo Sequeira roubou a cena e marcou os dois gols que garantiram a vitória do Huracán por 2 a 1 diante do Corinthians, pela Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira.

O último tento havia sido anotado quando ele ainda atuava pelo Peñarol, em empate contra o Liverpool do Uruguai, por 2 a 2. O camisa 7 foi anunciado pelo clube de Buenos Aires em 23 de janeiro, com contrato até dezembro de 2027.

Para apagar a marca negativa, Sequeira precisou de apenas seis minutos, aproveitando batida de escanteio para cabecear sozinho. O segundo veio após falha da defesa, o artilheiro da noite teve tempo de dominar a bola e chutar forte para as redes de Matheus Donelli.

O resultado colocou fim a uma invencibilidade de 23 jogos, cerca de oito meses, do time de Parque São Jorge em seu estádio. A última derrota havia acontecido em agosto do ano passado, quando foi superado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1.

No ano passado, o Corinthians passou por uma história semelhante diante do Novorizontino pelo Paulistão. Na oportunidade, o centroavante Jenison, que vivia jejum de 354 dias, marcou três vezes em Itaquera no triunfo da agremiação do interior por 3 a 1.