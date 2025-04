Cleveland Cavaliers se supera no fim e arranca vitória sobre o New York Knicks na NBA

O Cleveland Cavaliers deu um importante passo para garantir a liderança da Conferência Leste na madrugada desta quarta-feira ao derrotar o New York Knicks por 124 a 115 na Rocket Arena, em partida que marcou uma bela reação da equipe na etapa final. O resultado positivo deixa a franquia com 61 vitórias contra 56 do Boston Celtics, o segundo colocado, que acabou superado pelo Miami Heat na rodada.

A partida teve como destaque o armador Donovan Mitchell. Ele foi o responsável por comandar o time, que chegou a amargar uma desvantagem de 15 pontos na metade do segundo quarto.

A precisão nos arremessos e a objetividade da equipe mudou o histórico do encontro. Mitchell assumiu o posto de líder em quadra, anotou 27 pontos e manteve o Cleveland na "briga" mesmo quando os visitantes eram melhores no confronto.

Já os Knicks, que imprimiram um ritmo forte no início, não conseguiram frear o ímpeto do rival no fim da partida. Desfalcado de nomes importantes como Jalen Brunson e Cameron Payne, a equipe foi previsível diante do volume de jogo dos Cavs.

O revés deixa a franquia de Nova Yorque na terceira posição do Leste. A derrota, no entanto, indica uma aproximação perigosa do Indiana Pacers, que bateu o Charlotte Hornets e tem três vitórias a menos (45 a 48), no quarto posto.

Em outro duelo da jornada, Anthony Davis apareceu como grande destaque em quadra no importante triunfo de 120 a 118 do Dallas Mavericks sobre o Atlanta Hawks, no American Airlines Center.

O pivô foi fundamental para assegurar o resultado em jogo marcado pelo equilíbrio. Cestinha do confronto (34), ele anotou 13 pontos no primeiro quarto e definiu o duelo com uma cesta restando pouco mais de três segundos.

"Fui confiante para o arremesso. Tenho treinado muito bem e isso fez a diferença. A nossa equipe teve muita fibra para lutar pela vitória até o final e fomos recompensados. Nós fomos persistentes e o que tem de acontecer, acontece", disse o protagonista da noite.

A vitória deixa os Mavs na nona posição da Conferência Oeste com 38 vitórias. Já o Atlanta figura na oitava posição do lado Leste e está na cola do Orlando Magic, sétimo colocado.

Confira os resultados desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers 124 x 105 New York Knicks

Indiana Pacers 119 x 105 Charlotte Hornets

Washington Wizards 116 x 111 Sacramento Kings

Boston Celtics 103 x 124 Miami Heat

Houston Rockets 143 x 105 Utah Jazz

Dallas Mavericks 120 x 118 Atlanta Hawks

Denver Nuggets 106 x 113 San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder 119 x 103 Detroit Pistons

Los Angeles Clippers 114 x 98 New Orleans Pelicans

