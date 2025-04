Filipinho dá show e 6 surfistas brasileiros avançam direto ao round 3 na etapa de El Salvador

Nono colocado do Circuito Mundial de Surfe, Filipe Toledo, o Filipinho, deu show nas ondas de Punta Roca, em El Salvador, nesta quinta-feira, garantindo a melhor nota do dia, um belíssimo 15.77, avançando direto ao round 3. Além dele, o líder da temporada Italo Ferreira, João Chianca, o Chumbinho, Yago Dora, Ian Gouveia e Deivid Silva também se classificaram. Alejo Muniz, Edgard Groggia, Samuel Pupo e Miguel Pupo vão disputar a repescagem.

Filipinho entrou na água na sétima bateria do round 1 em Punta Roca, com o compatriota Ian Gouveia e o mexicano Alan Cleland e simplesmente sobrou na disputa. Foram duas impressionantes notas, de 8.00 e 7.77, com direito a aéreo, para um total de 15.77, a melhor da fase. Ian ganhou do mexicano por pouco, com 10.90 a 10.34.

Em grande momento neste início de temporada, na qual é o líder geral - esta é a quarta etapa -, Italo Ferreira também não teve trabalho para vencer a sua chave, com 14.67, avançando ao lado do australiano George Pittar, que fez 14.17.

A outra bateria do dia a contar com o esquadrão verde e amarelo foi a 1ª e última, na qual dois brasileiros brigaram até o fim pela vaga: Deivid Silva virou na reta decisiva e se garantiu, em segundo, com 9.56, com Miguel Pupo caindo à repescagem após fazer apenas 9.20. O norte-americano Jake Marshall passou em primeiro: 12.16.

As quatro primeiras baterias ocorreram ainda na quarta-feira, com Alejo em terceiro na largada. Chianca levou a melhor sobre o australiano Jack Robinson, com 9.40 a 9.17. Groggia ficou em último na segunda disputa do dia. Depois foi a vez de Samuel Pupo também fracassar. Por fim, Dora passou em segundo.