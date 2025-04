Bortoleto é cauteloso sobre evolução do carro após treino livre de F-1 e exalta pista de Suzuka

O brasileiro Gabriel Bortoleto saltou da última colocação no primeiro treino livre de Fórmula 1 para o 13º melhor tempo na segunda atividade realizada pelos pilotos na madrugada desta sexta-feira, em Suzuka, em uma sessão recheada de incidentes e que contou com quatro bandeiras vermelhas. Apesar da evolução, o piloto da Sauber adotou um discurso de cautela ao deixar a pista.

"Difícil falar. Foi um pouco diferente (do normal). Acho que tivemos poucas voltas para poder analisar. Se tem diferença (na evolução entre o primeiro treino livre e o segundo) é muito pequena. Não é nada gigante", afirmou o competidor em entrevista à Band.

E de fato, o histórico do segundo treino para o GP do Japão, que contou até com princípio de incêndio no gramado da pista, foi bastante inusitado. Ele completou apenas 13 voltas, contra as 26 realizadas durante o TL1, que teve a liderança de Lando Norris. Já no treino desta madrugada, quem fez o melhor tempo foi Oscar Piastri, também da McLaren.

"Ficou um pouco difícil entender 100% (o carro). Mesmo assim, acho que posso considerar um dia positivo sim. Faltou dar as voltas consecutivas para analisar como funciona o desgaste dos pneus. Mas tivemos um aprendizado", declarou o piloto da Sauber.

Já sobre o circuito de Suzuka, o novato foi só elogios. Ele exaltou o traçado e elegeu a pista como uma das melhores. "Acho que é a melhor que eu já andei. As curvas são muito rápidas e eu gostei bastante. Junto com a de Ímola, é uma das minhas favoritas", comentou.

Ainda sem pontuar na temporada, Bortoleto espera mudar esse histórico já neste fim de semana, no GP do Japão. Os pilotos voltam para a pista para o terceiro treino livre no fim da noite desta sexta-feira, às 23h30 (horário de Brasília).