Raphael Veiga e Moreno voltam aos treinos no Palmeiras e ficam à disposição contra o Sport

Sem tempo a perder após estreia sofrida, mas positiva na Copa Libertadores, com 3 a 2 sobre o Sporting Cristal, o Palmeiras já iniciou as atividades nesta sexta-feira visando o Sport, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto os titulares no Peru faziam trabalho regenerativo, o técnico Abel Ferreira teve duas grandes notícias em campo: Raphael Veiga e Aníbal Moreno estão recuperados e à disposição.

Veiga foi ausência na largada do Palmeiras na Libertadores por causa de um trauma na região lombar, enquanto Moreno estava com problema no ombro. Ambos foram ao campo sem dores em atividade de posse de bola, marcação e passes em campo reduzido.

Por outro lado, Abel Ferreira perde o lateral-direito Mayke pelos próximos dias após problema físico diante do Sporting Cristal. O jogador passou por exames depois de ter deixado o duelo em Lima com dores e teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda - iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. Marcos Rocha também está contundido e a única opção é Giay.

Quem vive bom momento na equipe é o meio-campista uruguaio Emiliano Martínez, que fez sua estreia pelo clube na Libertadores e festeja o crescimento no clube paulista.

"Foi muito importante começar a Copa Libertadores com uma vitória de visitante. Estamos muito felizes por isso. Mas já é hora de mudar a página e seguir trabalhando para os objetivos que estão pela frente", afirmou Martínez. "Comemoramos a vitória e já mudamos de página. Estamos fazendo a recuperação e a preparação para chegar da melhor maneira ao próximo jogo contra o Sport Recife", afirmou.

Mas não escondeu a euforia por jogar contra seu primo em Lima. "Ontem (quinta-feira), enfrentei o Leandro Sosa, meu primo. É uma coisa linda que tem o futebol, momentos como esses, de jogar contra um familiar que eu adoro muito. Estou muito feliz pela experiência. Nossa família está feliz também porque agora temos uma foto para recordar. Mas, claro, o mais importante foi a nossa vitória", disse Emiliano.

"Ele (Sosa) jogou bastante no futebol do Uruguai, passou por times como Atenas, Progresso e Racing, depois foi para o Chile, no O'Higgins, e, por fim, foi ao Peru, onde jogou no Ayacucho e agora no Sporting Cristal, clube pelo qual está fazendo bem as coisas. Estou muito feliz por ele. Queria mandar um abraço, não conseguimos falar muito depois do jogo", completou.