Hummels anuncia aposentadoria e agora só quatro alemães do 7 a 1 seguem na ativa

Mats Hummels, zagueiro titular da Roma e vice-campeão da Liga dos Campeões na última temporada, anunciou sua aposentadoria do futebol nesta sexta-feira, aos 36 anos. O jogador estava no elenco da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, no 7 a 1 diante do Brasil, e amplia a lista de aposentados que entrou em campo no Mineirão.

Ao pendurar as chuteiras ao final desta temporada, terminando o ano com a equipe italiana, apenas quatro atletas alemães que atuaram na semifinal do Mundial de 2014, seguirão em atividade: Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Thomas Muller e Julian Draxler. Os demais, já encerraram suas atividades no futebol.

Hummels foi titular naquela tarde de 2014, em Belo Horizonte. Ele formou a dupla de zaga ao lado de Boateng, mas pouco precisou fazer na goleada por 7 a 1. Também iniciou a final com a Argentina, no Maracanã - vitória por 1 a 0, que permitiu aos alemães comemorarem o tetracampeonato mundial no Brasil.

Revelado pelo Bayern de Munique, Hummels se destacou profissionalmente em sua primeira passagem pelo Borussia Dortmund, entre 2008 e 2016; depois, retornou ao clube de Munique, onde permaneceu até 2019. Antes de se transferir para a Itália, colecionou mais cinco temporadas em Dortmund. Ao todo, soma seis títulos de Bundesliga e quatro Copas da Alemanha ao longo de sua carreira.

"Um dos maiores jogadores da história do nosso clube está se aposentando neste verão. Nós nos curvamos a uma carreira única. Obrigado pelo seu comprometimento, sua paixão e seus sucessos inesquecíveis com a camisa preta e amarela. Mats Hummels - para sempre um jogador do Borussia!", prestou homenagem o Borussia.

A Roma foi a primeira equipe que Hummels defendeu fora da Alemanha. O zagueiro chegou no período em que a equipe esteve sob o comando de Daniele De Rossi. No entanto, duas semanas após sua chegada, viu a demissão do técnico. Voltou a ganhar mais minutos em campo com o treinador Claudio Ranieri.

A aposentadoria de Hummels também ocorre após um período em baixa na Roma. Pelas oitavas de final da Liga Europa, o zagueiro teve uma atuação abaixo da crítica diante do Athletic de Bilbao, sendo expulso ainda no primeiro tempo do duelo de volta - em que a Roma chegou com vantagem à Espanha - e viu o time levar a virada e ser eliminado no agregado.