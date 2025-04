Mastriani é apresentado no Botafogo e mostra ambição: 'Ter muitas conquistas no fim do ano'

Reforçando seu setor ofensivo após perdas de peso, o Botafogo apresentou nesta sexta-feira o centroavante uruguaio Mastriani, que chega por empréstimo até dezembro do Athletico-PR. O contratado recebeu a camisa 39 e não escondeu a ambição por títulos.

"Estou muito feliz, é uma oportunidade única para mim e para minha carreira. Não tinha muito o que pensar para estar aqui. Espero que seja uma passagem muito boa para mim, para o elenco, para o Botafogo. E que no final do ano possamos ter muitas conquistas", afirmou.

Sorridente e empolgado, Mastriani recebeu a nova camisa das mãos do diretor de coordenação de futebol, Léo coelho, e do diretor de gestão esportiva Alessandro Brito. Devidamente uniformizado, a atacante não poupou elogios à nova casa.

"Me encantou tudo. É uma oportunidade única na minha carreira e todo jogador quer disputar as competições que o Botafogo disputa. Não tinha muito o que falar. Disputar competição internacional é sempre importante, ainda mais no último campeão da Libertadores", discursou. "É muito bom e importante jogar todas essas competições esse ano."

O uruguaio vem para disputar posição com Igor Jesus e já pode estrear como titular na próxima partida da Libertadores após o companheiro ser expulso na estreia. Já inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), pode até ser relacionado para o jogo com o Juventude, pelo Brasileirão, neste sábado.

"Venho para agregar e somar e vou fazer o meu melhor. Não fico só na área, consigo sair e fazer a pressão, não vai ser um problema. Todos os jogadores têm suas características, mas estou disposto a fazer o necessário", frisou. "Obviamente, vou disputar posição, sempre da forma mais legal possível. Igor é um grande atacante, a gente pode se complementar também. Essa decisão não é minha, eu venho à disposição para ajudar."