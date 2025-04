Novorizontino anuncia Umberto Louzer como novo treinador para a Série B

O Novorizontino confirmou nesta sexta-feira a contratação de Umberto Louzer como novo treinador da equipe para a sequência da temporada. O profissional de 45 anos chega para substituir Eduardo Baptista, que deixou o comando após o término do Campeonato Paulista. Louzer será apresentado oficialmente na próxima semana e assume o time a partir da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, Louzer acumula conquistas relevantes em sua trajetória. Em 2020, foi campeão do Campeonato Catarinense e da Série B do Campeonato Brasileiro com a Chapecoense. Mais recentemente, conquistou o Campeonato Alagoano com o CRB em 2023 e novamente neste ano. O treinador também venceu o Campeonato Goiano com o Atlético-GO em 2022 e a Série A-2 do Paulistão com o Guarani em 2018.

Natural de Vila Velha, no Espírito Santo, Louzer tem sete anos de experiência como técnico e um currículo que inclui trabalhos em clubes como Vila Nova, Juventude, Sport, Coritiba e Guarani. Reconhecido por sua capacidade de organização tática e competitividade, o treinador chega ao interior paulista com a missão de recolocar o Novorizontino entre os protagonistas da Série B.

Apesar do anúncio, Louzer ainda não comandará a equipe na estreia da competição nacional. Neste domingo (6), o Novorizontino visita o Avaí, em Florianópolis, pela primeira rodada da Série B. O time será dirigido interinamente pelo auxiliar-técnico Ben Hur Moreira, que já trabalha no clube.

Com a Série B se desenhando como uma competição equilibrada e exigente, o clube busca iniciar um novo ciclo com foco em desempenho consistente e disputa por posições na parte de cima da tabela. Louzer, que assume oficialmente na próxima semana, terá tempo para avaliar o elenco e implementar seu estilo de jogo nas próximas rodadas.