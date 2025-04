Ponte Preta anuncia meia-atacante Diego Tavares e centroavante Vintecinco

A Ponte Preta oficializou nesta sexta-feira a contratação de dois reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro: o centroavante Vintecinco, de 29 anos, e o meia-atacante Diego Tavares, de 33. Os dois jogadores já passaram por exames médicos e assinaram contrato com o clube para a sequência da temporada.

Vintecinco chega à Ponte após disputar o Campeonato Goiano pelo Goiânia. Revelado pelo Santo André, o atacante acumula passagens por clubes do interior paulista como XV de Jaú, Sertãozinho, Bragantino e Portuguesa Santista. No currículo, também constam experiências por Maringá, Centro Oeste FC, Capital-DF e Anápolis, além de passagens internacionais pelo futebol sul-coreano, onde defendeu o Ansan Greeners e o Busan IPark.

A chegada de Vintecinco busca suprir uma carência evidente no elenco alvinegro. Após a lesão de Jeh no Campeonato Paulista, a equipe sofreu com a falta de um centroavante de origem. Jean Dias chegou a atuar improvisado na função, enquanto Danrlei e Renato receberam oportunidades, mas não conseguiram se firmar. A diretoria espera que o novo reforço possa agregar força ofensiva e presença na área.

O segundo nome confirmado é o experiente Diego Tavares. Meia de boa movimentação e capacidade de atuar próximo ao ataque, ele chega para disputar espaço com Elvis e Serginho no setor de criação. Com larga experiência no futebol nacional, Tavares vestirá a camisa da 17ª equipe em sua carreira profissional, que inclui passagens por clubes como Brusque, Remo, Vila Nova, Figueirense, Sampaio Corrêa, Fortaleza e Avaí.

No primeiro semestre, Diego Tavares defendeu o Paraná no Campeonato Paranaense, onde participou de nove partidas e marcou um gol. Sua experiência e versatilidade são vistas como peças importantes para o elenco alvinegro ao longo da disputa da Série B, competição conhecida pelo alto nível de exigência física e tática.

A Ponte Preta estreia na Série C na semana do dia 13 de abril, fora de casa, contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Até lá, a comissão técnica pretende intensificar os trabalhos com os recém-chegados para que ambos estejam à disposição na estreia.