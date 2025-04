Campeão paranaense, Operário-PR estreia na Série B com vitória sobre o Criciúma

Atual campeão do Paranaense, o Operário-PR estreou com o pé direito na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa, no Estádio Heriberto Hülse, e tendo saído atrás no placar, o time paranaense venceu o Criciúma, de virada, pelo placar de 2 a 1.

Fellipe Mateus abriu o placar para o Criciúma logo aos dez minutos de jogo, mas Rodrigo Rodrigues empatou ainda no primeiro tempo e o colombiano Zuluaga marcou o gol da vitória para o Operário-PR. Com isso, somou os três primeiros pontos e está no pelotão de cima da Série B, ao lado dos times que também venceram na rodada. Já o Criciúma segue zerado.

Mesmo jogando em casa, o Criciúma começou a partida levando sustos. Logo aos três minutos, Neto Paraíba arriscou um chute de fora da área e obrigou Kauã Moroso a se esticar inteiro para espalmar para fora. Porém, o time catarinense respondeu em forma de gol. Aos 10, Talisson rolou para trás e Felipe Mateus chegou batendo cruzado para o fundo da rede.

A partir daí, o ritmo do jogo caiu um pouco, mas o Operário-PR seguiu em cima e empatou aos 37 minutos, em um lance polêmico. Vinicius Mingotti recebeu com liberdade pela direita e cruzou rasteiro para Rodrigo Rodrigues completar para o gol. O árbitro analisou as imagens do VAR antes de confirmar o gol, por um possível impedimento no começo do lance. Por isso, o primeiro tempo terminou empatado por 1 a 1.

Na volta do intervalo, tudo mudou. Zuluaga, que havia acabado de entrar, fez o gol da virada do Operário-PR. Aos 13 minutos, Allano recebeu do lado direito e tocou para o colombiano que bateu forte, no cantinho, sem chances para o camisa 1 rival, que só olhou a bola entrar.

A partir daí, o Criciúma fez pressão em busca do empate e criou a melhor chance aos 34 minutos. Depois de uma bola levantada na área, Gabriel Novais recebeu livre, mas mesmo de frente para o gol, mandou para fora. Enquanto isso, o Operário-PR seguiu se defendendo como pode e segurou a vitória por 2 a 1.

Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Criciúma visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba, às 19h. Já no sábado (12), o Operário-PR recebe o Goiás, no estádio Germano Krüger, às 20h.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 2 OPERÁRIO-PR

CRICIÚMA - Kauã Moroso; Marcelo Benevenuto (Léo Alaba), Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Matheus Trindade (Juninho), Morelli (Hudson) e Fellipe Mateus; Talisson (Gabriel Novaes), Neto Pessoa (Popó) e Diego Gonçalves. Técnico: Zé Ricardo.

OPERÁRIO-PR - Elias; Diogo Mateus, Allan Godói, Joseph e Gabriel Feliciano; Fransérgio, Índio (Zuluaga) e Neto Paraíba (Jhemerson); Allano (Ronald), Vinicius Mingotti (Daniel Amorim) e Rodrigo Rodrigues (Cristiano). Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS - Fellipe Mateus, aos 10, Rodrigo Rodrigues, aos 37, do primeiro tempo e Zuluaga, aos 13 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luciano Castán e Morelli (Criciúma) e Cristiano e Rodrigo Rodrigues (Operário-PR).

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA - R$ 132.300,00.

PÚBLICO - 7.155 total.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).