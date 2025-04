Coritiba, Chapecoense e América-MG vão estrear na Série B sonhando com volta à elite

O final de semana será repleto de emoção na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, mais três jogos dão sequência à primeira rodada da competição nacional, com destaques para as estreias de Coritiba, Chapecoense e América-MG.

Buscando mais uma vez retornar à elite do futebol nacional após a queda em 2023, o Coritiba tenta espantar os fantasmas do início da temporada. Eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense, encara o Vila Nova-GO, a partir das 16h, no Estádio Couto Pereira. O Vila sagrou-se campeão goiano após 20 anos de jejum. Na última edição, o Coxa ficou em 12° lugar, enquanto o adversário terminou em nono.

No mesmo horário, a Chapecoense visita o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), tentando uma temporada sem sustos. Ambos lutaram contra o rebaixamento na última temporada, terminando em 15° e 16° lugares, respectivamente. Nos estaduais, o time de Chapecó foi vice do Catarinense, enquanto o adversário foi campeão alagoano.

Às 18h30, o América-MG mede forças com o Botafogo-SP, no Independência, em Belo Horizonte. Após terminar a Série B 2024 em oitavo lugar, o time mineiro tenta voltar a brigar pelo acesso, enquanto o adversário, que ficou em 14.°, quer uma temporada sem sustos.

A rodada segue no domingo, com mais três jogos. A partir das 19h, a Ferroviária recebe o Remo, na Arena Fonte Luminosa, simultaneamente à Volta Redonda e Cuiabá, no Raulino de Oliveira. Pouco mais tarde, às 20h, Avaí e Novorizontino medem forças na Ressacada.

Na segunda-feira, a partir das 19h, Atlético-GO e Athletic-MG fecham a primeira rodada da Série B, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Confira os jogos da 1ª rodada:

SÁBADO

16h

Coritiba x Vila Nova

CRB x Chapecoense

18h30

América-MG x Botafogo-SP

DOMINGO

19h

Ferroviária x Remo

Volta Redonda x Cuiabá

20h

Avaí x Novorizontino

SEGUNDA-FEIRA

19h

Atlético-GO x Athletic-MG