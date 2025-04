Detroit Pistons supera pior campanha da história da NBA e volta aos playoffs depois de 6 anos

Um ano depois de terminar a temporada regular com o pior campanha da história da NBA, com 14 vitórias e 68 derrotas, sendo 28 delas de forma consecutiva, o Detroit Pistons confirmou seu retorno aos playoffs, o que não ocorria desde 2018/19. A classificação veio com a vitória por 117 a 105 sobre o Toronto Raptors, no Canadá, na sexta-feira à noite.

Nenhum time da NBA havia passado da pior campanha na temporada anterior para a classificação aos playoffs no ano seguinte. Os Pistons somam 43 vitórias e 34 derrotas, na campanha atual na NBA, faltando cinco jogos para o término da temporada regular.

"É uma grande coisa", disse o técnico do Pistons, J.B. Bickerstaff, em seu primeiro ano na franquia. "Normalmente não paramos para refletir sobre onde estamos, mas esta é uma oportunidade para este grupo refletir sobre onde está, de onde veio e o que conseguiu realizar juntos. Para virar o jogo da maneira que eles fizeram e se colocar nesta posição para jogar os playoffs, é uma grande coisa."

Jalen Duren comandou o Detroit diante dos Raptors com 21 pontos e 18 rebotes na sexta-feira. "As pessoas duvidaram de nós", disse Duren, que defende os Pistons desde o vexame anterior, em 2022/23, quando a franquia venceu apenas 17 jogos. "Elas não acreditaram. Elas pensaram que levaria mais tempo para revertermos isso, mas estamos aqui."

A meta do Detroit Pistons, porém, é devolver à cidade as boas campanhas e as conquistas - a última foi em 2004. A equipe não vence uma série de playoffs desde 2007/08, quando passou por Philadelphia 76ers e Orlando Magic antes de perder a final da Conferência Leste para o Boston Celtics. Em sua última participação, em 2019, foi eliminado na primeira rodada para o Milwaukee Bucks.

Tim Hardaway Jr. Foi o cestinha do Detroit, com 23 pontos, Malik Beasley marcou 21 e Dennis Schroeder, 16. Os Pistons atuaram sem os lesionados Cade Cunningham e Tobias Harris.

Os Raptors, por sua vez, sofreram a 50ª derrota na temporada - foi a oitava vez em 30 anos na NBA que o conjunto canadense perdem pelo menos cinquenta jogos. Ja'Kobe Walter marcou 22 pontos para os anfitriões, enquanto Immanuel Quickley e Jamal Shead contribuíram com 14 cada um.

RECORDE

O Boston Celtics quebrou o recorde de cestas de 3 pontos em uma única temporada da NBA, na sexta-feira à noite, na vitória sobre o Phoenix Suns por 123 a 103. O tiro certeiro de Payton Pritchard, ainda no segundo quarto da partida, levou a franquia de Boston a 1.364 cestas da linha dos três na atual campanha, superando as 1.363 do Golden State Warriors em 2022/23.

Ao término da partida, o Boston chegou a 1.370, com 14 cestas dos três convertidas em 39 tentativas. "Temos um time muito bom, um grupo talentoso", disse o astro Jayson Tatum. "Quando jogamos com nossos pontos fortes, todos, na maior parte do tempo, espaçamos a quadra e (todos) são uma ameaça atrás da linha. É o que nos torna especiais", acrescentou.

Jaylen Brown foi o cestinha do confronto, com 31 pontos, e Jayson Tatum acrescentou 23 pontos, oito rebotes e oito assistências. Kristaps Porzingis fez 15 pontos antes de ir para o vestiário no início do último quarto, após ser atingido pelo cotovelo de Cody Martin. Devin Booker liderou o Suns com 37 pontos.

Em Houston, o Oklahoma City Thunder teve uma invencibilidade de 11 partidas quebrada pelo Houston Rockets, que levou a melhor por 125 a 111. A franquia de Oklahoma City, dona da melhor campanha da NBA na temporada, não perdia desde 10 de março.

Jalen Green, com 34 pontos, e Alperen Sengun, com 31, foram os destaques da equipe da casa, que ocupa a segunda posição na Conferência Oeste e agora soma duas vitórias e três derrotas diante dos líderes.

Jalen Williams liderou o time visitante com 33 pontos e Shai Gilgeous-Alexander marcou 22 para chegar a 20 pontos pelo 70º jogo consecutivo e ultrapassar Michael Jordan na quarta maior sequência em uma única temporada na história da NBA.

Os Rockets chegaram a liderar por 23 no primeiro tempo, mas o Thunder reduziu a vantagem para nove em arremesso de Gilgeous-Alexander a 7 minutos para o fim. Green marcou cinco pontos na sequência e deixou o time da casa tranquilo no placar, administrando a vitória no período complementar.

Confira os resultados desta sexta-feira:

Charlotte Hornets 102 x 125 Sacramento Kings

Indiana Pacers 140 x 112 Utah Jazz

Boston Celtics 123 x 103 Phoenix Suns

Toronto Raptors 105 x 117 Detroit Pistons

Chicago Bulls 118 x 113 Portland Trail Blazers

Houston Rockets 125 x 111 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 113 x 114 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 118 x 104 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 124 x 108 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 114 x 91 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos deste sábado:

Atlanta Hawks x New York Knicks

Detroit Pistons x Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers x Minnesota Timberwolves

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks