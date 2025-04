Vinicius Júnior perde pênalti e se redime com gol, mas Real Madrid cai no fim contra o Valencia

O Real Madrid pressionou o jogo inteiro, cansou de perder gols e foi castigado nos acréscimos na derrota por 2 a 1 para o Valencia, neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu. Vinicius Júnior perdeu pênalti logo no início, mas fez o gol merengue no segundo tempo, o que não foi suficiente para o time da casa alcançar um resultado melhor.

Com a inesperada derrota para um time ameaçado pelo rebaixamento, o Real Madrid continua com 63 pontos, na vice-liderança do Campeonato Espanhol, três atrás do Barcelona, que jogará ainda neste sábado com o Real Betis e poderá ampliar sua vantagem na ponta. Já os visitantes chegam a 34 e ganham fôlego na briga contra a degola.

Carlo Ancelotti mandou a campo uma equipe mista, de olho na partida com o Arsenal, na terça-feira, mas contando com astros como Bellingham, Vinicius Júnior e Mbappé. Disposto a somar três pontos para encostar no líder, o Real Madrid partiu para o ataque desde o início do primeiro tempo, que foi bastante movimentado.

O gol dos anfitriões pareça questão de tempo. Logo aos 9 minutos, Mbappé foi derrubado na área por Tárrega e o árbitro assinalou pênalti. Vini Júnior bateu mal, no meio do gol, e o goleiro Mamardashvili afastou a bola com a perna esquerda. O brasileiro havia desperdiçado sua primeira penalidade pelo clube merengue há três semanas, contra o Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões.

Dois minutos depois, aos 14, o Valencia surpreendeu e abriu o placar com Diakhaby, de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio de André Almeida. Logo após o gol, Diakhaby quase passou de herói a vilão ao anotar contra a própria meta ao cortar o cruzamento de Brahim Díaz, mas foi salvo pelo impedimento de Mbappé na jogada.

O Real Madrid continuou no ataque em busca do empate, levando perigo principalmente com Bellingham e Mbappé, que teve suas finalizações paradas pela trave e por Mamardashvili, além de mandar dois tiros para fora.

No segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti se manteve no campo de ataque, diante de um acuado Valência, que tentava segurar a vantagem. Aos 4 minutos, porém, Bellingham desviou a bola na primeira trave, após cobrança de escanteio, e Vinicius Júnior apareceu para mandar a bola para a meta vazia e igualar o placar.

O time da casa passou todo o segundo tempo em busca da virada. Nem mesmo as entradas dos brasileiros Rodrygo e Endrick, que deram mais velocidade ao ataque, ajudaram o time da capital espanhola a balançar a rede dos visitantes. Valverde e Mbappé também desperdiçaram chances.

O Valencia resistiu à pressão e, já no apagar das luzes, contou com uma falha da defesa anfitriã para marcar um gol salvador e sair de Madri com a vitória. Aos 49 minutos da etapa final, Rafa Mir recebeu o lançamento da direita e cruzou para Hugo Duro, livre, completar de cabeça e dar o triunfo aos visitantes.

Mais cedo, o Alavés visitou o Girona, Municipal de Montilivi, e ganhou alívio na briga contra o rebaixamento. Os visitantes venceram por 1 a 0, com gol de Carlos Vicente, aos 16 minutos do segundo tempo, e chegaram a 30 pontos. O Girona, por sua vez, permanece com 34, também na parte de baixo da tabela.