James Rodríguez se enfurece com falta e atira chuteira na direção de árbitro no México

O meia James Rodríguez protagonizou uma cena inusitada nesta sexta-feira na partida entre Querétaro e León, pelo Campeonato Mexicano. Irritado após sofrer uma falta, o colombiano tirou uma de suas chuteiras e atirou em direção ao árbitro Maximiliano Quintero.

O camisa 10 do León foi punido com cartão amarelo e ironizou a decisão do juiz. A principal reclamação do jogador foi a não punição do defensor após matar um possível contra-ataque. Após passagens fracas por São Paulo e Rayo Vallecano, o atleta, de 33 anos, vem recuperando o bom futebol, tendo anotado 2 gols e distribuído 6 assistências, em 13 jogos. Na seleção colombiana, continua sendo o capitão e um dos principais expoentes.

A partida terminou empatada em 1 a 1, com o meio-campista dando o passe para Reyes marcar. Os adversários igualaram o marcador com Perez. As duas bolas na rede aconteceram ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o time do estado de Guanajuato ocupa o quarto lugar da Liga MX, o Querétaro é apenas o 13°. A liderança pertence ao América.

Fora de campo, o time do astro briga na Corte Arbitral do Esporte (CAS) para retomar sua participação no Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos, nos meses de junho e julho. Em março, a Fifa baniu a agremiação, que estava no grupo do Flamengo, por pertencerem aos mesmos donos do Pachuca.