Aston Villa engata a 7ª vitória seguida e impede o Nottingham Forest de encostar no Arsenal

Sensação do Campeonato Inglês, o Nottingham Forest desperdiçou a chance de encerrar a 31ª rodada do Campeonato Inglês a dois pontos do vice-líder Arsenal, que havia sido derrotado mais cedo. Em Birmingham, o time comandado por Nuno Espírito Santo perdeu por 2 a 1 para o Aston Villa, neste sábado, no Villa Park, e teve interrompida uma série de quatro partidas de invencibilidade - três vitórias e um empate.

Assim, a equipe dos brasileiros Murillo e Morato, que foram titulares, e Carlos Miguel permanece com 57 pontos na tabela, cinco atrás do vice-líder. Para piorar, Chelsea (52 pontos) e Manchester City (51) entram em campo neste domingo e podem se aproximar do terceiro colocado, ameaçando a vaga nas competições europeias. O Aston Villa, que na quarta-feira enfrenta o PSG pelas quartas de final da Liga dos Campeões, é o sexto colocado, com 51 pontos.

Disposto a engatar a sétima vitória consecutiva, entre Inglês, Liga dos Campeões e Copa da Inglaterra, o Aston Villa mostrou intensidade e pressionou desde o primeiro minuto. A equipe do técnico Unai Emery chegava com facilidade ao gol dos visitantes e, após desperdiçar chances com Maatsen, Asensio e Tielemans, enfim, balançou a rede. Antes dos 15 minutos, os anfitriões já venciam por 2 a 0. Aos 12, Rogers finalizou por entre as pernas do goleiro Sels. Aos 14, Malen aproveitou o cruzamento e ampliou a vantagem.

O Nottingham acordou na partida quando tinha o placar amplamente desfavorável. Os visitantes tomaram o controle do jogo, mas faltava criatividade nas investidas ao ataque. Na reta final do primeiro tempo, os anfitriões retomaram a posse de bola e quase foram para o intervalo com três gols de vantagem.

O time vermelho voltou melhor para o segundo tempo, mas a pontaria de Hudson-Odoi e de Neco Williams não colaboraram. Aos 11 minutos, porém, Jota Silva recebeu o cruzamento de Neco Williams e conseguiu superar o goleiro Emiliano "Dibu" Martínez: 2 a 1.

O gol incendiou a partida, que ficou aberta com ambos os lados se revezando no ataque, com um total de 36 finalizações. Asensio, Rashford e Tielemans perderam a chance de ampliar para os visitantes, enquanto Gibbs-White, Elliot Anderson e Neco Williams perdiam a chance do empate. Nos acréscimos, o brasileiro Murillo acertou a trave, e o Aston Villa festejou após o apito final.

OUTROS JOGOS

Nos demais jogos da rodada do Inglês, o Crystal Palace derrotou o Brighton por 2 a 1, em Londres, em partida com três expulsões: duas pelo lado dos anfitriões e outra dos visitantes. Com gols de Mateta e Muñoz, os donos da casa conseguiram segurar a vantagem e chegaram aos 43 pontos, no meio da tabela. O Brighton, por sua vez, é o oitavo, com 47.

Na briga direta contra o rebaixamento, o Wolverhampton, com os brasileiros João Gomes e André, visitaram o Ipswich, no Portman Road, e venceram por 2 a 1, de virada, com gols de Sarabia e Larsen - os Wolves foram a 32 pontos e abriram 12 de vantagem para o próprio Ipswich, o primeiro time na zona de rebaixamento. Delap havia marcado para os anfitriões.

O brasileiro Evanilson marcou os dois gols do Bournemouth no empate por 2 a 2 com o West Ham, de Lucas Paquetá, fora de casa. Os visitantes ocupam a nona posição, com 45 pontos, enquanto o West Ham está em 15º, com 35.