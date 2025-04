Goleiro georgiano do Valência pega pênalti do atacante Vini Jr cobra aposta feita no gramado

Apesar do gol e do empate em números de bola na rede com Ronaldo Fenômeno, Vini Jr. perdeu um pênalti na derrota do Real Madrid para o Valência, por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Santiago Bernabéu. No entanto, o desperdício da penalidade custou mais que a vitória. Segundo o goleiro adversário, Mamardashvili, ele e o brasileiro apostaram 50 euros (R$ 318,11) no lance que poderia ter dado outro rumo ao duelo.

Ao fim do jogo, na zona mista, o arqueiro georgiano brincou com a situação e alegou ainda não ter recebido a quantia combinada. Antes da cobrança, sofrida por Kylian Mbappé, aos 13 minutos do primeiro, é possível ver a conversa dos dois jogadores em clima amistoso.

Na sequência, o goleiro do Valencia acertou o canto esquerdo e fez bela defesa. "Sim, perguntei se ele queria apostar 50 euros e ele disse que sim. Depois ganhei. Ele tinha de me pagar depois do jogo, mas ainda não me pagou. Não faz mal", contou sorridente.

Além da intervenção na marca da cal, o futuro arqueiro do Liverpool fez excelente partida e apareceu em momentos importantes em finalizações de Mbappé e Valverde.

Com a derrota, a agremiação da capital espanhola segue em segundo lugar. O Barcelona tropeçou em casa, perdeu a chance de abrir seis pontos de vantagem, e ficou no empate diante do Bétis. A equipe do técnico Hansi Flick contabiliza 67 pontos, enquanto o Real soma 63 na tabela.