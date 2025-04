Seleção brasileira feminina de futebol estreia em 2025 com derrota em amistoso com os EUA

Em seu primeiro jogo em 2025, a seleção brasileira feminina de futebol foi derrotada pela equipe dos EUA por 2 a 0 neste sábado, em Los Angeles. O duelo que marcou o reencontro das finalistas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 terminou com o mesmo resultado: vitória das americanas. A decisão olímpica terminou 1 a 0.

O time dirigido pelo técnico Arthur Elias teve um início ruim no SoFi Stadium. Logo aos 5 minutos, Trinity Rodman abriu o placar após boa jogada de Aly Thompson, que a deixou de frente para o gol do Brsil. Trinity é filha de Dennis Rodman, ex-jogador da NBA e ídolo do Chicago Bulls.

A seleção brasileira melhorou depois do começo sonolento, passou a dominar o jogo e levou perigo à goleira Tullis-Joyce, mas falhava na conclusão das jogadas. No segundo tempo, o Brasil começou bem mais atento e logo no primeiro lance a atacante Ludmila chutou forte, de fora da área, e a bola explodiu no travessão.

Apesar das boas chances criadas pelo Brasil, as donas da casa também se aventuravam no ataque. Em uma dessas tentativas, Lily Yohannes foi derrubada dentro da área por Ludmila. Na cobrança do pênalti, Lindsey Heaps bateu forte no canto direito de Lorena, que acertou o lado, mas não evitou o gol.

Na terça-feira, Brasil e EUA voltam a se enfrentar, às 23h30 (de Brasília), no PayPal Park, em San José, também na Califórnia. Esta é a segunda Data Fifa em 2025 que a seleção feminina se reúne. Em fevereiro, a equipe treinou na Granja Comary, em Teresópolis.