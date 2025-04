Estreia de Galvão no Prime Video tem problema técnico, rouquidão e elogios a Luxemburgo

Galvão Bueno está de volta às transmissões esportivas. O retorno do lendário narrador neste sábado teve de tudo um pouco. Erros técnicos, críticas, falha na voz e até gritos de gols desnecessários. O comunicador esteve acompanhado na cabine da Neo Química Arena do treinador Vanderlei Luxemburgo. Juntos, eles viram o Corinthians vencer o Vasco por 3 a 0, para mais de 40 mil torcedores em Itaquera em jogo válido pela 2ª rodada do Brasileirão.

Quem assistiu aos minutos que antecederam o apito inicial não poderia adivinhar o que aconteceria. Minutos antes da bola rolar, Galvão e Luxemburgo sumiram da transmissão. O motivo: falhas técnicas na transmissão do Prime Video, da Amazon, detentora dos direitos de exibição. A dupla retornou aos 15 minutos de jogo, quando o Corinthians já havia feito o primeiro gol. A narração ficou por conta de Napoleão de Almeida, que estava de stand by justamente para ocasiões como essa.

Quando a dupla retornou, Galvão se desculpou em diversos momentos durante a partida. Além disso, o narrador dedicou diversos momentos para exaltar o currículo de Luxemburgo, exaltando especialmente os títulos e conquistas do treinador no comando das duas equipes que estavam em campo.

Além disso, aproveitou para alfinetar a seleção brasileira, que recentemente foi goleada pela Argentina nas Eliminatórias da Copa. "Antigamente fazia 4, hoje toma de 4", comentou Galvão durante a transmissão.

Aproveitando os momentos críticos, Fábio Carille, técnico do Vasco, também foi alvo dos comentários de Galvão. "Queria saber o que passou na cabeça do Carille pra deixar o Coutinho e o Vegetti fora de um jogo desse", disse em determinado momento. O meia não foi para o jogo, mas o atacante argentino sim e quase fez um gol de cabeça nos minutos finais. A bola carimbou o travessão e, no rebote, saiu pela linha de fundo de Matheus Donelli.

Se Galvão perdeu o primeiro gol do Corinthians, oportunidades não faltaram para colocar a voz para fora. No início, houve até um momento de rouquidão, contornado pela vasta experiência do comunicador, que dominou o restante do jogo com maestria.

Em três oportunidade, Galvão gritou "gol" à toa. O Corinthians teve dois anulados pelo VAR, ambos gritados pelo comunicador. O Vasco também teve um breve momento celebrado pela marcante voz do narrador, mas uma ilusão de ótica o fez achar que a bola tinha entrado.

Galvão também teve um momento de equívoco, ao chamar o estádio do Botafogo de Mané Garrincha. Ele admitiu o erro. A arena no Rio de Janeiro é batizada de Nilton Santos.