Inter faz 1ª jogo no Beira-Rio diante do Cruzeiro, que busca nova vitória no Brasileirão

Internacional e Cruzeiro farão um confronto de gigantes na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30, eles se enfrentam no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), visando manter o bom início após pontuarem na estreia.

O Inter fará sua primeira partida como mandante. No primeiro jogo, conseguiu um ponto importante ao empatar por 1 a 1 com o Flamengo no Maracanã. No meio da semana, repetiu o placar diante do Bahia na estreia da Libertadores.

Campeão gaúcho, o time colorado ainda está invicto na temporada com nove vitórias e cinco empates. Dentro de casa, são cinco triunfos e um empate. No último Brasileirão, foi o quinto melhor mandante com 11 vitórias, cinco empates e só três derrotas.

Para o duelo, o técnico Roger Machado deve promover a volta do atacante Enner Valencia no lugar de Rafael Borré. A decisão será apenas para esta partida, com a disputa pela posição seguindo aberta entre os dois para a sequência do torneio.

O zagueiro Juninho e o meia Vitinho, que estavam com dores, não preocupam. Já o zagueiro Vitão pode ser poupado após deixar o gramado mancando. Rogel e Kaique Rocha são opções, com preferência para o primeiro.

Roger valorizou o empate na estreia e elogiou a garra do elenco. "Esse time se recusa a perder. Contra o Flamengo, buscou alternativas pelo gol de empate, soube sofrer quando precisava. Foi um grande ponto conquistado, buscando evolução."

Já o Cruzeiro estreou em casa, no Mineirão, e venceu o Mirassol, novato na elite, por 2 a 1. Entretanto, a animação foi um pouco abalada no meio de semana ao perder por 1 a 0 para o Union, da Argentina, na estreia da Copa Sul-Americana.

O Cruzeiro teve uma boa notícia em relação a Gabigol. Acusado de dificultar um exame antidoping em 2023, ele vem atuando por conta de um efeito suspensivo. Ele entrou com um recurso, mas a decisão só sairá em cerca de três meses, com o jogador liberado para jogar até a decisão. Como tinha a possibilidade de depor, ele não participou de alguns treinos, mas deve ser relacionado pelo técnico Leonardo Jardim.

O meia Matheus Pereira ainda é dúvida. O jogador tem treinado normalmente, mas está prestes a se tornar pai e pode ser liberado para acompanhar a esposa. Uma novidade no setor defensivo pode ser o zagueiro Jonathan Jesus, recuperado de uma virose. Se voltar, Mateo Gamarra fica como opção no banco.

Apesar da pressão para engrenar, Jardim reforçou a confiança em seus jogadores. "São os nossos jogadores. As pessoas não podem esquecer que são os nossos jogadores, os jogadores que temos no Cruzeiro e que queremos que evoluam para terem mais sucesso", respondeu em relação às críticas.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CRUZEIRO

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão (Rogel), Juninho e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Valencia. Técnico: Roger Machado.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Walace, Matheus Henrique e Dudu; Wanderson, Kaio Jorge e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).