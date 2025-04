Após rebaixamento, Cuiabá estreia na Série B ao lado dos novatos Remo e Ferroviária

A primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025 segue a todo vapor desde sexta-feira. Mais três jogos dão sequência à primeira rodada neste domingo, com reencontros marcantes da última temporada e a estreia do Cuiabá.

Os jogos começam a partir das 19 horas, quando o Cuiabá, rebaixado pela primeira vez à Série B na última temporada, visita o Volta Redonda, campeão da Série C 2024 e que fará sua nona Série B. A bola irá rolar no estádio Raulino de Oliveira.

No mesmo horário, a Ferroviária volta a disputar a competição nacional após 30 anos, quando encara o Remo, que também conquistou o acesso na última temporada. O jogo acontecerá na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Pouco mais tarde, às 20h, Avaí e Novorizontino se enfrentam na Ressacada, em Florianópolis (SC). O time catarinense, 10° colocado da última temporada, chega com moral após conquistar o Estadual nesta temporada. Ele encara o quinto colocado das últimas duas edições da Série B, e que esta semana trocou de comando: saiu Eduardo Baptista e chegou Umberto Louzer.

Na segunda-feira, a partir das 19h, Atlético-GO e Athletic-MG fecham a primeira rodada da Série B, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Confira os jogos da 1ª rodada:

DOMINGO

19h

Ferroviária x Remo

Volta Redonda x Cuiabá

20h

Avaí x Novorizontino

SEGUNDA-FEIRA

19h

Atlético-GO x Athletic-MG