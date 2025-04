Flamengo vai ao Barradão atrás da primeira vitoria no Brasileirão

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, Vitória e Flamengo irão se enfrentar neste domingo, pela segunda rodada da competição. O duelo acontecerá no Barradão, em Salvador, a partir das 18h30. Na estreia, os cariocas empataram com o Internacional por 1 a 1, no Maracanã, enquanto os baianos perderam para o Juventude por 2 a 0, no Sul.

A última vez que os dois enfrentaram foi pela última rodada do Brasileiro de 2024, em duelo que terminou empatado por 2 a 2. A partida ficou marcada pela despedida de Gabigol, que deixou a Gávea no rol dos grandes ídolos do clube. Por outro lado, Alerrandro, artilheiro do campeonato na ocasião, fez seu último jogo pelo Vitória. Atualmente, eles defendem Cruzeiro e CSKA Moscou (RUS), respectivamente.

Com uma sequência de 15 jogos de invencibilidade, o Flamengo planeja dar a volta por cima e 'fazer as pazes' com a torcida depois de uma atuação decepcionante na Libertadores, na última quinta-feira. Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, o desempenho apresentado não agradou os torcedores.

O time conta com o retorno de quatro jogadores que não foram relacionados para a última partida: o lateral-direito Wesley, os meias Gerson e Arrascaeta, e o atacante Gonzalo Plata. Eles viajaram para Salvador e estarão à disposição da comissão técnica. Preservados na Libertadores, eles estão recuperados fisicamente.

O técnico Filipe Luís fez apenas um treino antes da partida. A preparação aconteceu neste sábado, no CT Evaristo de Macedo, que pertence ao Bahia.

O Vitória chega depois de cinco partidas consecutivas sem vencer. Na última quarta-feira, o time treinado por Thiago Carpini empatou por 1 a 1 com a Universidad Católica, do Equador, pela Sul-Americana. A expectativa é conseguir um resultado positivo diante do seu torcedor para espantar uma 'possível crise'.

Contratado junto ao Fortaleza, o atacante Renato Kayzer não fará sua estreia. O jogador está se recuperando de um estiramento na posterior da coxa, sofrido na final do Campeonato Cearense. Sem o novo reforço, o time deve ir a campo com Janderson, considerado a referência do setor ofensivo desde a saída de Alerrandro.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X FLAMENGO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Claudinho (Cáceres), Neris (Zé Marcos), Lucas Halter e Hugo; Ronald (Baralhas), Ricardo Ryller e Matheuzinho; Wellington Rato, Janderson e Gustavo Silva. Técnico: Thiago Carpini.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Luiz Araújo; Gerson, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).