Atlético de Madrid vira nos acréscimos sobre o Sevilla e interrompe série negativa no Espanhol

O Atlético de Madrid sofreu neste domingo, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, mas conseguiu virar a partida sobre o Sevilla, nos acréscimos, e vencer por 2 a 1. O resultado encerrou uma série de três partidas sem triunfos da equipe do técnico Diego Simeone - vinha de derrotas para Getafe e Barcelona e empate com o Espanyol.

Com o resultado, o conjunto de Madri permanece vivo na briga pelo título nacional, graças aos tropeços de Barcelona e Real Madrid na rodada, embora em situação difícil. O Atlético agora soma 60 pontos, contra 63 do Real Madrid e 67 pontos da equipe catalã. O Sevilla, com três derrotas seguidas, pode perder o 12º posto para o Osasuna, que joga nesta segunda-feira.

Em má fase no Espanhol e ainda sentindo as duras eliminações na Copa do Rei e na Liga dos Campeões para os rivais Barcelona e Real Madrid, respectivamente, o Atlético demorou a entrar na partida. O time da casa aproveitou e abriu o placar logo aos 7 minutos. Após boa jogada de Vargas e Pedrosa pela esquerda, a defesa afastou mal e Agoumé finalizou para superar Oblak e marcar 1 a 0.

Sem intensidade nem criatividade, o time do técnico Diego Simeone encontrava dificuldade para chegar ao ataque e apostava nas bolas alçadas a Griezmann para tentar empatar. Os visitantes só chegaram ao empate na bola parada. Aos 24 minutos, Badé derrubou Gallagher na área e Julián Álvarez cobrou a penalidade para deixar o placar em 1 a 1.

O tento renovou o ânimo do Atlético de Madrid, que tomou o controle de bola e se lançou ao ataque. Foi o Sevilla, porém, que criou a melhor chance de desempatar a partida, aos 30 minutos, quando Akor finalizou, Oblak defendeu parcialmente e Le Normand afastou a bola praticamente em cima da linha.

Insatisfeito com o empate, apesar da má apresentação, o Atlético melhorou no segundo tempo e, diferentemente da primeira parcial, fez o goleiro Nyland trabalhar, especialmente em finalizações de Giuliano Simeone, Julián Álvarez e Gallagher. O Sevilla só voltou a pressionar na reta final da partida, com os defensores Badé e Gudelj.

O time da capital espanhola voltou a ser agressivo nos minutos finais e foi recompensado nos acréscimos. Aos 48 minutos, Barrios partiu em velocidade do meio de campo, sem ser incomodado, e chutou forte da meia-lua, no canto direito de Nyland, para dar a vitória ao Atlético e encerrar o jejum no Espanhol.

Também neste domingo, a Real Sociedad se recuperou da dura eliminação nas semifinais da Copa do Rei, diante do Real Madrid, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Las Palmas, no estádio Gran Canarias, pela 30ª rodada do Espanhol. Assim, o conjunto basco chegou a 41 pontos na tabela e saltou para a oitava posição. O Las Palmas, com 26, é o penúltimo colocado e precisa se recuperar para evitar o rebaixamento.

Sem sustos, os visitantes foram melhores no primeiro tempo e abriram o placar com Oyarzabal logo aos 5 minutos. Gómez ampliou a vantagem no início do segundo tempo, mas McBurnie marcou para os anfitriões na sequência. Aos 23 minutos, Aramburu marcou o terceiro dos visitantes e fechou o placar.