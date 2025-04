Dérbi de Manchester termina 0 a 0 e complica o City na briga por vaga na Liga dos Campeões

Sob os olhares atentos do ídolo francês Eric Cantona, Manchester United e Manchester City fizeram um clássico movimentado, principalmente no segundo tempo, mas não saíram do empate por 0 a 0, neste domingo, no estádio Old Trafford, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado foi ruim para os dois lados, principalmente para os visitantes.

O lado celeste foi a 52 pontos e perdeu a chance de ultrapassar o Chelsea na tabela e entrar no G-4, em seu objetivo de conseguir vaga na próxima Liga dos Campeões - ainda pode perder a quinta posição para o Newcastle nesta segunda-feira. Os anfitriões, por sua vez, permanecem no modesto 13º lugar, com 38 pontos.

Houve poucas emoções nos 45 minutos iniciais no dérbi de Manchester. O time do técnico Pep Guardiola pressionou no início do jogo e teve mais posse de bola, mas não conseguiu transformar a superioridade em oportunidades de gol. O técnico espanhol deixou no banco os pontas Doku e Savinho e congestionou o meio de campo com Foden, De Bruyne e Bernardo Silva, mas não conseguiu penetrar na defesa do United.

A equipe comandada por Rúben Amorim, por sua vez, melhorou no decorrer da etapa e foi mais incisivo na busca do gol, especilamente nos contra-ataques, mas pecava nas finalizações. Garnacho, Dorgu e Ugarte erraram o alvo e, já aos 40 minutos, Casemiro testou pela primeira vez o goleiro Ederson na partida em tiro no meio do gol. Do outro lado, Onana também só fez uma defesa nos 45 minutos iniciais, em chute de De Bruyne.

No segundo tempo, Guardiola e Amorim decidiram arriscar pelas pontas e o jogo ficou mais aberto e dinâmico. Apesar da boa movimentação de ambos os lados, Ederson e Onana praticamente não eram acionados. O City tomou o controle após a entrada de Doku e Marmoush exigiu boas defesas de Onana em dois chutes de fora da área. O United respondeu com Ugarte, que mandou a bola rente à trave esquerda, e Zirkzee, que obrigou Ederson a se esticar para salvar os visitantes.

Assim como no primeiro tempo, os anfitriões cercaram a área da equipe celeste nos minutos finais em busca do gol da vitória, principalmente nas investidas de Dorgu pela esquerda. O City se fechou atrás e não criou mais oportunidades, contentando-se com o empate na casa do rival.

No final da partida, os torcedores do Manchester United permaneceram no estádio em protesto contra o alto preço dos ingressos anunciados pelo clube, que atravessa crise financeira.

Na próxima rodada, o Manchester City recebe o Crystal Palace, no sábado, às 8h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium. O Manchester United, por sua vez, visita o Newcastle no dia seguinte, às 12h30, no St. James' Park.