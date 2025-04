Capitão do Liverpool lamenta primeiro tempo irregular e derrota para o Fulham: 'Atuação ruim'

A inesperada derrota de 3 a 2 para o Fulham neste domingo, pelo Campeonato Inglês, deixou os jogadores do Liverpool surpresos. O líder da competição, que tinha a chance de aumentar ainda mais a vantagem para o Arsenal, jogou por terra uma invencibilidade de 26 jogos no torneio.

O zagueiro e capitão Virgil van Dijk foi um dos atletas que não conseguiam justificar uma atuação tão irregular da equipe. O defensor elegeu o primeiro tempo ruim para tentar entender o que aconteceu dentro de campo.

"Um primeiro tempo muito abaixo em termos de gols sofridos. Então passamos a travar uma batalha muito difícil contra o adversário. Não conseguimos ir bem em termos coletivos e pagamos o preço por isso", disse o capitão do Liverpool.

No histórico da partida, o time vermelho saiu na frente, mas permitiu a virada do Fulham e foi para o intervalo com uma desvantagem de 3 a 1 no placar. Mesmo com uma postura mais ofensiva na etapa complementar, o time não conseguiu buscar pelo menos o empate.

"Tentamos de tudo no segundo tempo, mas quando você sofre três gols no primeiro tempo, é muito difícil. Criamos boas chances, mas a equipe deles teve o mérito de saber se defender e conseguiu garantir o resultado de 3 a 2", afirmou após a partida.

A derrota do Liverpool significou que ele perdeu a chance de ficar 14 pontos à frente do segundo colocado Arsenal. Apesar do tropeço, no entanto, a situação da equipe do técnico Arne Slot continua confortável. O conjunto vermelho contabiliza 73 pontos contra 62 do segundo colocado Arsenal.