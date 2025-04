Expulso contra Atlético-MG, Zubeldia critica arbitragem: 'Não sei qual critério'

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, fez duras críticas ao árbitro Ramon Abatti Abel após o empate sem gols com o Atlético-MG neste domingo no Mineirão. O treinador argentino foi expulso ao reclamar da falta de um cartão vermelho para Lyanco no primeiro tempo da partida.

"Não sei qual é o critério que este árbitro utiliza. Não é a primeira vez que temos problemas com ele", afirmou Zubeldia, que completou que não deveria existir a dúvida para a expulsão do zagueiro do Atlético-MG. "Tem coisas que não posso aguentar", completou.

Zubeldia afirmou ainda não ter problema em ser punido recorrentemente pela arbitragem brasileira. "Não me interessa que eu saia sendo expulso. Vou fazer isso para defender o São Paulo sempre", disse ele, que relembrou o polêmico pênalti a favor do Palmeiras na semifinal do Paulista. "Tivemos um problema com o pênalti a favor do Palmeiras no Paulista, por exemplo. Não entendo."

Lyanco acabou sendo expulso no final da partida no Mineirão. Após duas rodadas do Brasileiro, o São Paulo continua sem marcar, mas também sem sofrer gols e soma 2 pontos. Na avaliação do técnico, o time teve boa atuação em Belo Horizonte. "Fizemos um bom jogo para anular os adversários determinantes e buscar o resultado. Nos defendemos bem com ou sem a bola. Foi um bom jogo", completou o treinador, que também citou Rafael, que fez duas defesas importantes no final da partida.

O São Paulo volta a jogar na quinta-feira, quando enfrentar o Allianza Lima, do Peru, no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.