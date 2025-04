Caixinha ignora vaias da torcida e crê em reação do Santos no Campeonato Brasileiro

Dois jogos, apenas um ponto somado e vaias da torcida após o empate de 2 a 2 na Vila Belmiro contra o Bahia. Este cenário parece não impressionar o técnico Pedro Caixinha neste início hesitante do Santos. O treinador vê o time em um processo de evolução e disse que vai dar continuidade ao seu trabalho.

"O Santos foi totalmente diferente desse jogo do que foi na partida contra o Vasco (derrota de 2 a 1). O Bahia apresenta uma dinâmica muito interessante. Mas vejo que conseguimos evoluir e buscar o resultado. No segundo tempo, jogamos praticamente campo do adversário. E foi uma partida franca, onde as equipes buscaram o gol", afirmou o treinador.

Sobre a irritação da torcida, ele minimizou a questão colocou a situação como coisas do futebol. "A torcida é soberana. Prefiro que vaiem a mim do que a meus jogadores. Não tenho nenhum problema com pressão. Vamos continuar trabalhando isso não vai me levar a tomar nenhuma decisão que não tenha em mente", afirmou.

O fato de ainda não ter vencido na competição não chega a preocupar o treinador, que aposta em uma evolução em seu trabalho. "Infelizmente não ganhamos, mas a forma (de jogar) é um sinal de que o Santos vai ser uma equipe muito forte neste Brasileirão.

Autor do gol que empatou a partida em 1 a 1, o meia Thaciano disse que o time precisa aprender com os erros que acabaram tirando a vitória do Santos nos instantes finais. " Fizemos um primeiro tempo abaixo. Na volta do intervalo, fomos o Santos que o Caixinha pede. Mas é isso, temos de trabalhar para conseguir nossos objetivos", afirmou o jogador.

Com duas rodadas disputadas, o Santos figura na 16ª colocação com um ponto (derrota para o Vasco e empate com o Bahia). O próximo desafio vai ser fora de casa. No domingo que vem, a equipe viaja até o Rio e busca a primeira vitória diante do Fluminense, no Maracanã.