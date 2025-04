Em Goiânia, Atlético-GO e Athletic-MG fecham a 1ª rodada da Série B do Brasileiro

A primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro B vai ser encerrada, nesta segunda-feira, no confronto entre Atlético-GO e Athletic-MG. Eles se enfrentam às 19 horas no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O time da casa, chamado de Dragão por sua torcida, não vive um bom momento. Rebaixado no Brasileirão de 2024, ele também fracassou no Campeonato Goiano, sendo eliminado nas semifinais pelo Anápolis e na Copa do Brasil caiu diante do Retrô, ainda na segunda fase.

A esperança de recuperação é no experiente técnico Claudio Tencati, ex-Criciúma, que não esconde a confiança em fazer uma campanha para brigar pelo acesso e aliviar o ambiente de desconfiança que existe em relação ao time.

Do outro lado, o Athletic-MG vive um momento de ascensão. O clube mineiro conquistou o acesso na Série C no ano passado e começou 2025 com a conquista do Troféu Inconfidência, o titulo do interior de Minas Gerais, vencendo o Uberlândia nas duas partidas decisivas.

Apesar da eliminação na Copa do Brasil frente ao Grêmio, o time mostrou força: empatou em 3 a 3 no tempo normal e só caiu nos pênaltis, por 8 a 7. O time é dirigido por Roger Silva, ex-centroavante revelado pela Ponte Preta com passagens por grandes clubes como São Paulo e Palmeiras.

No mercado, o Athletic seguiu ativo e contratou recentemente o atacante Max, artilheiro do Campeonato Carioca pelo Sampaio Corrêa-RJ. O clube também carrega um histórico curioso: nunca perdeu em estreias de competições organizadas pela CBF.