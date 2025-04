Paulinho inicia transição física e fica mais perto de estrear pelo Palmeiras

Principal contratação do Palmeiras para a temporada, Paulinho deu passo importante nesta segunda-feira para sua estreia pela equipe paulista. O atacante iniciou o processo de transição física e treinou com os demais companheiros no gramado da Academia de Futebol. O clube ainda não apontou uma data para sua futura estreia.

Até semana passada, Paulinho vinha fazendo treinos mais contidos, controlado pela preparação física, em razão da cirurgia que fez no início de dezembro. O jogador de 24 anos passou por procedimento para reparar fratura óssea por estresse na tíbia da perna direita.

A operação assustou a torcida do Palmeiras, na época em negociação com o atleta. Ele foi oficialmente anunciado no dia 31, se tornando, então, a contratação mais cara da história do clube - a marca foi superada pelo também atacante Vitor Roque no fim de fevereiro deste ano.

O problema físico de Paulinho já era conhecido por parte da diretoria palmeirense, que aposta no jogador para o Mundial de Clubes, a ser disputado entre junho e julho deste ano. A previsão inicial era de que Paulinho pudesse voltar aos gramados no segundo trimestre desta temporada, justamente em condições de jogar a competição internacional.

O início da transição física, nesta segunda, se encaixa nesta previsão. Trata-se do último passo antes de ser liberado totalmente para treinos e jogos. Seria possível que o jogador fizesse sua estreia ainda neste mês de abril.

Outra novidade do treino foi o volante Richard Ríos. O meio-campista treinou em tempo integral nesta segunda após ser desfalque na vitória sobre o Sport, no fim de semana, pelo Brasileirão. Ele havia sido poupado no domingo, no Recife, porque se recuperava de uma pancada no joelho direito.

O meia Mauricio e o volante Marcos Rocha também deram sequência ao cronograma de transição, em seus processos de recuperação física. O Palmeiras não divulgou maiores detalhes sobre cada caso.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na capital pernambucana fizeram apenas um trabalho de recuperação na parte interna do CT. Os demais atletas, incluindo Aníbal Moreno e Raphael Veiga, que entraram no decorrer do embate, realizaram atividades técnicas em campo reduzido com jovens da base palmeirense.