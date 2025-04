Rafael Guanaes valoriza início do Mirassol na Série A, mas avisa: 'É uma competição longa'

O técnico Rafael Guanaes destacou o desempenho do Mirassol nas duas primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro e celebrou o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, no domingo, no estádio José Maria de Campos Maia. Para o treinador, além do resultado, o nível de atuação apresentado contra um adversário que disputa a Copa Libertadores é um indicativo de que o time está no caminho certo.

"Eu queria comemorar esse ponto, o primeiro ponto na Série A. É o nosso campeonato, cada ponto é muito importante. Mas conseguir ter dois jogos com excelente desempenho me deixa muito feliz. Parabéns aos meus jogadores, inclusive os que não entraram, porque fazem parte da construção do nosso dia a dia. Se tivesse que ter um vencedor diante do Fortaleza, seria o Mirassol", afirmou Guanaes.

O treinador ressaltou a competitividade da elite nacional e valorizou o desempenho da equipe diante de adversários qualificados. "É uma competição longa, com muitos desafios, equipes muito fortes. Jogamos contra uma equipe de Libertadores. Mas a gente entende que o norte está correto. Estamos conseguindo performar bem, nos manter firmes nos jogos e terminar com intensidade."

Apesar da satisfação com o desempenho coletivo, Guanaes também reconheceu que o time precisa melhorar a eficiência nas finalizações. "Caímos na eficiência. Tivemos um número alto de finalizações dentro da área. Os gols que decretam o sucesso não saíram. O adversário nos puniu em um momento em que não merecíamos sofrer. É mais um aprendizado."

O Mirassol estreou no Brasileirão com derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 e, agora, soma um ponto na tabela. O empate com o Fortaleza representou o primeiro ponto do clube na história da Série A, em sua temporada de estreia na elite do futebol brasileiro.

A equipe volta a campo no próximo domingo (13), às 16h, quando enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela terceira rodada da competição nacional.