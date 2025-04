Jovem torcedor do United é acusado de dar tapa no rosto de Grealish em dérbi de Manchester

O meia Jack Grealish, do Manchester City, teria sido agredido por um torcedor do Manchester United durante partida realizada no último domingo, em Old Trafford, pelo Campeonato Inglês. O britânico Alfie Holt, 20 anos, suposto autor da agressão, foi formalmente convocado a prestar esclarecimentos pela Polícia da Grande Manchester, nesta segunda-feira.

A situação teria acontecido próximo às saídas dos vestiários, quando um torcedor teria gritado o nome do camisa 10 e na sequência acertado um tapa em seu rosto. As autoridades divulgaram um comunicado informando que Alfie, morador de Haven Drive, na cidade de Droylsden, deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Manchester em 14 de julho.

"O processo está relacionado a um incidente ocorrido ontem nas dependências do Old Trafford", informaram as autoridades.

Essa não é a primeira vez que o atleta é alvo de agressões. Em 2019, ainda no Aston Villa, ele foi atacado por um membro da torcida do Birmingham, no St. Andrew's Stadium. Paul Mitchell, responsável pelo ataque, acabou preso por três meses e meio por causa do episódio.

Apesar da situação, Grealish entrou em campo na vaga de Ilkay Gündogan, aos 30 minutos do segundo tempo, e participou dos minutos finais do clássico, que terminou empatado por 0 a 0. Com o resultado, o City fica na sexta colocação, enquanto o United ocupa o 13° lugar.

Os dois clubes ainda não se manifestaram sobre as especulações do caso e devem responder após ampla investigação.