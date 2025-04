Santos anuncia parceria com empresa de assessoria financeira para 'organizar contas'

O Santos não para de anunciar parceiros desde a chegada do astro Neymar. A mais nova é a EXA Capital, que prestará assessoria financeira e implementação de iniciativas para prover crescimento simultâneo de receita e lucro para o clube - auxiliar na estruturação financeira santista.

Tentando livrar o Santos das dívidas, Marcelo Teixeira vem trabalhando para recolocar as contas em dia e, ao mesmo tempo, montar uma equipe forte e competitiva. A Parceira chega para auxiliar nessa dura missão.

"A parceria com a EXA Capital será fundamental para organizarmos nossas finanças, renegociarmos compromissos e garantirmos um fluxo de caixa equilibrado. Nosso objetivo é fazer do Santos um clube cada vez mais sustentável e competitivo, dentro e fora de campo", explicou o mandatário.

"Estamos trabalhando para conectar a vitoriosa história desportiva do Santos com práticas, rotinas e métodos avançados de gestão empresarial. O nível de competitividade da indústria exige do Santos uma nova cultura de trabalho e profissionalismo, somente assim brigaremos por títulos de maneira recorrente", acrescentou o CEO do Santos, Pedro Martins.

De acordo com o Santos, além do processo de reestruturação financeira, a EXA também "atuará no planejamento estratégico de longo prazo do clube para promover o incremento de receita e otimização de sua estrutura de custos." O objetivo visa gerar valor à marca de forma sustentável, "fomentando o crescimento de faturamento e melhoria na qualidade do lucro."