Atlético-GO vira para cima do caçula Athletic e estreia com vitória na Série B

Um dos rebaixados da elite, o Atlético-GO fez sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Encerrando a primeira rodada, o time goianiense virou para cima do caçula Athletic - ascendido da Série C - por 4 a 2, nesta segunda-feira,no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O Atlético-GO começou a partida em desvantagem com Amorim abrindo o placar para o Athletic. O empate veio ainda na primeira etapa, com Raí Ramos. No segundo tempo, superior, o time da casa virou o marcador com Matheus Felipe e Sandro Lima. Lincoln descontou na reta final, mas Robert, no acréscimo, sacramentou a vitória goiana.

O duelo começou movimentado e quem deu as caras primeiro foi o Athletic e foi efetivo. Amorim fez bela jogada individual, bateu de fora da área e contou com um desvio para abrir o placar, com oito minutos. O Atlético-GO tentou a reação rápida, mas acabou perdendo seu meia de criação, Shaylon, lesionado. Demorando para engrenar, o time da casa acabou vendo os mineiros tomarem conta da partida.

Lincoln, de cabeça, tirou tinta da trave. Depois, Amorim driblou Wladimir, porém ficou sem ângulo para o chute. Na reta final, o Atlético-GO se organizou e chegou ao empate. Raí Ramos, em um belo chute de fora da área, deixou tudo igual, aos 42. A virada por pouco não veio na sequência, mas Amorim pegou o chute de Caio Dantas, praticamente à queima roupa.

A segunda etapa manteve o mesmo panorama, com ambos os times voltando em ritmo forte e ofensivos. Pelo lado do time goiano, Pottker parou em boa defesa de Adriel. A resposta dos mineiros veio em chute de Lincoln, que explodiu no travessão. Melhor em campo, foi questão de tempo para a virada do Atlético-GO. Raí Ramos bateu falta venenosa, Adriel deu rebote e Matheus Felipe completou para as redes,aos 23. O gol deu o espaço que o Atlético tanto queria.

Sandro Lima recebeu belo lançamento, invadiu a área, cortou para o meio e ampliou o marcador, aos 33.

Por outro lado, o Athletic sentiu bastante o golpe e já não conseguia trocar passes, tampouco chegar com qualidade na área adversária. O jeito foi pelo alto, quando Lincoln aproveitou a sobra e descontou, aos 42. Esperava-se que o jogo pegasse fogo, aos 47, Robert em bela jogada coletiva, sacramentou a vitória do Atlético-GO.

A dupla volta a campo no domingo, pela segunda rodada da Série B. Às 16h, o Athletic encara o CRB, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Mais tarde, às 19h, o Atlético-GO visita o Botafogo-SP, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 4 X 2 ATHLETIC

ATLÉTICO-GO - Vladimir; Raí Ramos (Ruan), Matheus Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Willian Maranhão (Léo Naldi), Rhaldney e Shaylon (Kauan); Willian Pottker, Caio Dantas (Sandro Lima) e Marcelinho (Robert Santos). Técnico: Cláudio Tencati.

ATHLETIC - Adriel; Wesley Gasolina, Edson Miranda, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Sandry (Neto Costa), David Braga (Andrey) e Amorim (Max); Welinton Torrão (Nathan) e Lincoln. Técnico: Roger Silva.

GOLS - Amorim, aos oito, Raí Ramos, aos 42 minutos do primeiro tempo. Matheus Felipe, aos 23, Sandro Lima, aos 33, Lincoln, aos 42, Robert, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Raí Ramos e Matheus Felipe (Atlético-GO); Edson Miranda (Athletic).

ÁRBITRO - Thaillan Azevedo Gomes (AP).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgado.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).