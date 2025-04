Federação Pernambucana elogia CBF e Ednaldo por suspensão de árbitro do jogo Sport x Palmeiras

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) emitiu um comunicado elogiando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o presidente Ednaldo Rodrigues após afastamento da equipe de arbitragem responsável pela partida entre Sport e Palmeiras, realizada na Ilha do Retiro, no Recife, no último domingo, pela segunda rodada do Brasileirão. O duelo acabou com vitória dos paulistas e muita reclamação pelo pênalti marcado em Raphael Veiga.

O árbitro Bruno Arleu de Araújo foi punido após análise do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), que apontou diversos erros em marcações na partida. A Comissão de Arbitragem da CBF fará uma espécie de reciclagem com o profissional, que receberá novas instruções e ainda não possui prazo para um retorno.

Para a entidade de Pernambuco, a postura tomada mostrou firmeza e respeito com seus interesses e de seu filiado Sport Recife. Ainda citou que a decisão demonstra "de forma clara, o compromisso inegociável do presidente Ednaldo Rodrigues" que definiu uma solução em menos de 24 horas.

"A FPF entende que decisões como essa fortalecem as estruturas do nosso esporte, elevam o padrão da arbitragem nacional e garantem maior confiança às federações, clubes e torcedores de todo o país. Reafirmamos nossa confiança na gestão do presidente Ednaldo e no trabalho técnico da nova Comissão, certos de que o caminho do rigor, da transparência e da retidão seguirá sendo trilhado", disse a nota.

Outro que enalteceu o presidente da CBF foi Pedro Martins, dono da SAF do Cruzeiro. O mandatário revelou que recebeu uma ligação e pedido de desculpas de Ednaldo, após a expulsão de Jonathan Jesus. Marcelo de Lima Henrique, juiz do duelo entre Inter e Cruzeiro, também recebeu uma punição por tempo indeterminado.

"Nesse caso, o Ednaldo não é o culpado, e sim, as pessoas. Elas têm que ter a consciência de fazer o correto. Ele pode punir e tirar o culpado, o que já aconteceu. O juiz não pode entrar em campo com a camisa de um time ou de outro. A comissão também tem que saber quem é o mais apto", disse durante entrevista ao "O Tempo".

Recentemente, surgiram informações de que Ednaldo Rodrigues restringiu verba para a avaliação dos árbitros em 2024, mesmo com a CBF aumentando o salário dos chefes de federações em 330% e gastando R$ 3 milhões com um grupo de 49 pessoas sem relação direta com a entidade durante a Copa do Mundo do Catar, segundo reportagem da revista Piauí.

A Federação Pernambucana foi uma das 27 entidades que votaram na reeleição do presidente Ednaldo, eleito por aclamação no dia 24 de março. Do mesmo modo, todos os clubes das Séries A e B também depositaram seus votos no dirigente, que ficará no poder até 2030, com possibilidade de extensão até 2034.