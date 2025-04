Dirigente leva dois tiros em tentativa de assalto; bandidos queriam malote com R$ 400 mil

O dirigente do Sousa, Laylson Kleber de Lima, foi surpreendido nesta segunda-feira por uma tentativa de assalto próximo ao Estádio Marizão, na cidade sede do clube, na Paraíba. Ele carregava um malote com os salários dos atletas e foi baleado após tentar reagir. Os dois suspeitos fugiram, mas não conseguiram levar os R$ 400 mil.

Segundo a assessoria do clube, o funcionário foi levado ao Hospital Regional de Sousa e chegou consciente ao Pronto Socorro. Tudo aconteceu enquanto os jogadores treinavam nas intermediações do Marizão.

O supervisor de futebol foi atingido duas vezes na região do quadril, passou por cirurgia e continua internado. O quadro é estável e considerado fora de risco. As autoridades locais investigam o caso.

O Sousa, que é o atual bicampeão paraibano, ganhou os holofotes no ano passado após eliminar o Cruzeiro na Copa do Brasil. Nesta temporada, a agremiação disputará o Campeonato Brasileiro da Série D. A estreia será contra o Santa Cruz de Natal, fora de casa, ainda sem data confirmada.