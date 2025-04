Neymar acompanha Kings League um dia após deixar jogo do Santos antes do início

Neymar acompanhou a vitória da equipe Furia na Kings League na segunda-feira, diante do Nyvelados, pela terceira rodada do torneio de futebol de sete. Esta é a segunda ida do jogador à Guarulhos, em São Paulo, para prestigiar a equipe da qual é presidente. A ida ao duelo nesta semana, no entanto, ocorre após o camisa 10 ter deixado a Vila Belmiro antes do início de Santos x Bahia, para acompanhar a partida de sua mansão, na Baixada Santista.

O atacante chegou à arena de Guarulhos cerca de três horas antes do início da partida. Ao lado do "parça" Cris Guedes, Neymar viu a vitória por 5 a 0 da Furia. Assim como no duelo da última semana - e que fez o jornal espanhol As destacar a participação do camisa 10 na Kings League -, ele não cobrou o "pênalti do presidente", a qual ele pode ter direito, deixando a responsabilidade ao amigo e empresário, que converteu a cobrança.

Da cabine de transmissão, Neymar brincou com os companheiros, mas também "cornetou" os atletas da Furia em campo. Ele adotou a mesma postura no duelo da última semana, diante do Real Elite, equipe que tem a cantora Ludmilla como presidente.

Neymar se recupera de um edema na coxa esquerda, que o tirou dos gramados desde o início de março. Em recuperação, o atacante esteve presente na Vila Belmiro no domingo, antes do empate por 2 a 2 entre Santos e Bahia, para ativações do clube alvinegro em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo (2 de abril). Ele também conversou com o elenco na preleção do técnico Pedro Caixinha, mas deixou a Vila Belmiro antes do apito inicial.

Segundo apurou o Estadão, o camisa 10 não acompanhou o duelo entre Santos e Bahia por questões logísticas. Para evitar tumultos na Vila Belmiro, em função de sua presença, e para não atrair o foco do duelo para si, optou por retornar à sua casa.

Além disso, por estar na reta final da recuperação de sua lesão, o atacante, junto a seu estafe, não quis se desgastar. O camarote da Vila passa por reformas, promovidas por Neymar e seu pai, mas ainda não está 100%. "Hoje perdemos mais dois pontos. Mas tenho certeza que vamos nos recuperar. Agora é trabalhar e melhorar", escreveu o atacante em seu perfil no Instagram após o embate com o Bahia.

Na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, Neymar não viajou com o grupo a São Januário. No Rio de Janeiro, a equipe de Caixinha foi derrotada por 2 a 1, após abrir o placar no primeiro tempo. No dia seguinte, o camisa 10 esteve presente em Guarulhos para os compromissos da Furia na Kings League.

A expectativa agora é que o camisa 10 esteja em campo já na terceira rodada do Brasileirão, contra o Fluminense, no Maracanã. "(Neymar) É nosso capitão. Esteve conosco e fez questão de falar com o grupo. Terça-feira vai estar conosco no início da semana na preparação para o próximo jogo", afirmou Pedro Caixinha, técnico do Santos, em entrevista coletiva após o empate com o Bahia.