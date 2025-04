Flick esbanja confiança no Barcelona antes de mata-mata com o Dortmund: 'Continuar avançando'

Líder isolado com quatro pontos de frente sobre o Real Madrid no Campeonato Espanhol, garantido na final da Copa do Rei e dono da melhor campanha na Liga dos Campeões após a queda do Liverpool. A grandiosa fase do Barcelona deixa o técnico Hansi Flick orgulhoso e extremamente confiante antes dos embates com o Borussia Dortmund pelas quartas de final.

Nesta quarta-feira, os catalães recebem os alemães no duelo de ida e a ordem é abrir vantagem na busca por vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. Mesmo exaltando a força do Borussia Dortmund, o técnico só tem um pensamento: "Continuar avançando."

"Eu sempre disse que temos o direito de sonhar", disse o técnico ao falar do confronto das quartas de final. "O trabalho agora, acima de tudo, é continuar avançando na competição. Não foi fácil chegar aqui e tudo foi graças ao trabalho duro que todos têm feito", elogiou o confiante comandante.

O técnico, porém, não quer saber de salto alto e até atrasou o início de sua coletiva pré-jogo por causa da longa reunião com os jogadores para passar todos os detalhes, estratégias e precauções a seus atletas. "Estamos fazendo uma ótima temporada, mas não somos imbatíveis", revelou Gavi, sobre o alerta do técnico.

Flick mostra otimismo ao mesmo tempo em que procura exaltar a força do oponente. "Nós, jogadores e técnicos, temos que ser realistas (quanto ao equilíbrio das quartas). O Dortmund é um time muito estável e joga um futebol muito ofensivo", comentou, descartando desprezo aos alemães.

"Mas temos jogado bem em casa e fora na Liga dos Campeões", continuou. "É sempre bom conseguir um bom resultado em seu próprio campo, mas especialmente nas semifinais da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, mostramos que também podemos vencer jogos fora do Estádio Olímpico", ressaltou. O Barcelona cedeu o 4 a 4 em casa, mas avançou à final com 1 a 0 em Madri.

Por fim, o treinador garante que o brasileiro Raphinha está pronto para a partida, assim como todo os seus comandados. "São as quartas de final da Liga dos Campeões e queremos jogar duas boas partidas. O Dortmund está confiante e tem atacantes fortes. Então, temos que pressionar. Mas tenho muita confiança na equipe, melhoramos muito e estamos prontos."