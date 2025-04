Mirassol anuncia meia Yago Felipe como reforço para o Brasileirão: 'Estou motivado'

O Mirassol oficializou nesta terça-feira a contratação do meio-campista Yago Felipe, de 30 anos, para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Com boa rodagem no futebol nacional, o jogador chega ao clube após passagem pelo Bahia, onde atuou nas últimas duas temporadas.

Com 66 partidas, dois gols marcados e uma assistência pelo clube baiano, Yago agora abraça um novo desafio no interior paulista. "Estou motivado e bastante animado com essa nova fase. A recepção no clube foi excelente, e espero corresponder dentro de campo com entrega e desempenho", destacou o atleta em sua chegada ao novo time.

O novo reforço elogiou a estrutura e o ambiente do Mirassol, fatores que, segundo ele, podem ser determinantes para uma campanha sólida na elite do futebol brasileiro. "O que me chamou atenção foi a organização do clube. Todos trabalham com espírito de união, como uma grande família. Essa base fora das quatro linhas faz toda a diferença na temporada", afirmou.

Natural do Rio de Janeiro, Yago Felipe passou pelas categorias de base de Flamengo, Botafogo e Figueirense, além de ter atuado no sub-17 do Espanyol, na Espanha. No futebol profissional, vestiu as camisas de Figueirense, Vitória, Goiás, Fluminense e Bahia.

A chegada do meia amplia as opções do técnico Rafael Guanaes para o setor de criação e reforça a aposta do Mirassol em um elenco experiente e equilibrado para encarar a primeira divisão nacional pela primeira vez na história do clube.

O próximo compromisso do Mirassol será justamente diante do ex-time de Yago. Pela terceira rodada da Série A, o clube paulista enfrenta o Bahia neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.