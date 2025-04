Diretor vê Dortmund com chances diante do Barcelona: 'Já mostramos que podemos nos superar'

O reencontro com o Barcelona na atual edição da Liga dos Campeões não causa temor no Borussia Dortmund. Mesmo derrotado na fase de classificação por 3 a 2, na Alemanha, a equipe confia que pode ser superar nos embates das quartas de final, a começar por esta quarta-feira.

Sebastian Kehl, ex-volante da seleção alemã e atualmente diretor esportivo do Borussia Dortmund, mostrou-se confiante em classificação de sua equipe no desembarque na Espanha, nesta terça-feira. Não escondeu, contudo, que o time necessitará de coragem.

"Acho que o Barcelona vai, é claro, tentar de tudo amanhã para se colocar em uma posição muito boa. Porque eles sabem como pode ser na nossa casa semana que vem. Já mostramos várias vezes no passado que podemos nos superar. Mas, antes de tudo, precisaremos de uma performance realmente boa amanhã, e de um bom resultado também", disse o dirigente.

Kehl revelou qual terá de ser a estratégia dos visitantes. "Precisaremos ser corajosos e ter fases de posse de bola para não dar muito espaço ao Barcelona", frisou o diretor. "Eles jogam um futebol dominante, marcaram uma quantidade inacreditável de gols. Também fizemos isso na Liga dos Campeões, a propósito. Eles têm o artilheiro da Liga dos Campeões, Raphinha, mas temos o segundo artilheiro, Serhou, conosco", seguiu.

Mesmo elogiando o time catalão, o dirigente, assim como o técnico Nico Kovak sabem que os rival tem seus defeitos e esperam explorá-los. "Estamos cientes dos pontos fortes do Barcelona, mas ainda criaremos oportunidades para mudar o jogo uma e outra vez. O Barcelona joga com uma linha de defesa muito alta. Eles oferecerão espaços e tentaremos atacá-los", disse Kehl.

Parte do jogo da fase de classificação será usada como exemplo de que é possível somar um bom resultado contra os espanhóis. "Perdemos aquele jogo no final, embora estivéssemos pelo menos no nível deles no segundo período. Podíamos até ter virado o jogo em uma direção diferente. Todos esses momentos nos darão esperança para as duas partidas, mas são jogos eliminatórios e ligeiramente diferentes de um jogo da fase da liga."