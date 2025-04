Cruzeiro recebe o equatoriano Mushuc Runa no Mineirão para reagir na Sul-Americana

Depois de duas partidas consecutivas sem vitória, o Cruzeiro quer 'entrar nos eixos' e conseguir seu primeiro triunfo na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, às 21h30, o time brasileiro receberá o Mushuc Runa, do Equador, pela segunda rodada da fase de grupos, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Na estreia, os mineiros perderam para o Unión Santa Fé, da Argentina, por 1 a 0, fora de casa, seguindo sem pontos no Grupo E. Sob pressão por conta dos maus resultados, o Cruzeiro vê a partida como uma oportunidade de 'fazer as pazes' com a torcida. O time ainda perdeu por 3 a 0 para o Internacional no Brasileirão, embora o jogo tenha contado com expulsão polêmica.

O meia Matheus Pereira está de volta após ser liberado para acompanhar o nascimento de seu filho. O camisa 10 ainda não conseguiu repetir o protagonismo da última temporada e briga por espaço com Wanderson. O escolhido pelo técnico Leonardo Jardim deve formar o quarteto ofensivo com Dudu, Kaio Jorge e Gabigol.

O Cruzeiro também poderá contar com os volantes Christian e Walace, poupados contra o Internacional, no último domingo. O primeiro deve começar como opção no banco de reservas, enquanto o segundo provavelmente será titular ao lado de Matheus Henrique.

Uma das principais dúvidas de Leonardo Jardim está no setor defensivo. Jonathan Jesus e Gamarra disputam uma vaga entre os onze iniciais. Recentemente, o paraguaio chegou a receber algumas oportunidades, mas não teve boas atuações e intensificou a concorrência.

Por outro lado, o Mushuc Runa começou com o pé direito na Sul-Americana. Diante de seus torcedores, venceu o Palestino, do Chile, por 3 a 2, somando três pontos.

O Mushuc Runa chega após empate por 1 a 1 com o Técnico Universitario, pelo Campeonato Equatoriano. Depois de sete rodadas, a equipe está em oitavo lugar na liga, com nove pontos, seis atrás do Barcelona de Guayaquil, que ocupa a liderança. Esta é a terceira vez que o clube disputa a Sul-Americana. As outras foram em 2019 e 2022.

O técnico Ever Almeida deve repetir a escalação usada na primeira rodada. O principal nome do elenco é o atacante Remy Simisterra, autor de um dos gols da vitória sobre o Palestino. O jogador vive boa fase e foi decisivo na fase preliminar, disputada antes da fase de grupos.

O Mushuc Runa conta com um atleta conhecido no futebol brasileiro. O zagueiro Luis Haquín, que teve uma breve passagem pela Ponte Preta na última temporada, é titular absoluto. Ele teve bons momentos no clube paulista e foi convocado para defender sua seleção na Copa América, mas perdeu espaço na sequência.