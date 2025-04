Flamengo 'estreia' no Maracanã pela Libertadores diante do Central Córdoba

Depois de seis meses, o Maracanã voltará a receber uma ''noite de Libertadores'. Nesta quarta-feira, às 21h30, o Flamengo duelará com o Central Córdoba, dar Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos.

Na primeira rodada, jogando fora de casa, os cariocas venceram o Deportivo Táchira, da Venezuela, por 1 a 0. Apesar do resultado positivo, que garantiu a liderança do Grupo C, a atuação não convenceu os torcedores, que contestaram o desempenho apresentado. O clube é um dos favoritos ao título.

Por outro lado, os argentinos empataram sem gols com a LDU, do Equador, em casa. É a primeira vez na história que o time disputa a Libertadores e busca surpreender os brasileiros.

Em relação ao primeiro jogo na Libertadores, o Flamengo conta com muitas mudanças na lista de relacionados. O lateral-direito Wesley, o volante Gerson, o meia Arrascaeta e o atacante Gonzalo Plata estarão à disposição de Filipe Luís e podem entrar em campo pela primeira vez no torneio.

O centroavante Pedro pode voltar a ser relacionado. O atleta não joga desde setembro, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante treino da seleção brasileira. A decisão está nas mãos da comissão técnica, que pode optar por relacionar o camisa 9 ou preservá-lo de olho na sequência do Brasileirão.

O zagueiro Danilo e o lateral-esquerdo Matías Vinã seguem longe dos gramados. O ex-Juventus não entra em campo desde o dia 22 de fevereiro, quando o clube venceu o Maricá por 5 a 0, pela última rodada da Taça Guanabara. Ele se recupera de uma lesão na coxa direita. O uruguaio não atua desde agosto, quando sofreu uma grave lesão no joelho direito.

Filipe Luis reconheceu que a estreia não foi boa e garantiu melhora. "Na Venezuela foi um jogo atípico e sempre que o time não performa é culpa do treinador. Por mais que tenha viagem no meio, eu poderia ter feito algo melhor. Há coisas a melhorar, como a velocidade e circulação. São coisas que vamos aprimorar."

O Central Córdoba não deve ter surpresas. A tendência é que o técnico Omar De Felippe repita a escalação utilizada contra a LDU. A equipe chega após derrota por 1 a 0 para o Unión de Santa Fé, pelo Campeonato Argentino. Na ocasião, parte do time titular foi preservado de olho no duelo contra o Flamengo.

Depois de 12 jogos, o clube ocupa o 11º lugar da liga. Entre os principais destaques, estão o meia Perello e o atacante Leonardo Heredia. O último é a referência ofensiva dos argentinos e soma três gols no campeonato nacional.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CENTRAL CÓRDOBA

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Juninho) e Gonzalo Plata (Luiz Araújo). Técnico: Filipe Luís.

CENTRAL CÓRDOBA - Alan Aguerre; Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré; Ivan Gomez, Jonatan Galvan e Jose Florentín; Perello, Leonardo Heredia e Angulo. Técnico: Omar De Felippe.

ÁRBITRO - Cristian Garay (CHI).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).