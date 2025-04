Lakers levam virada do Thunder após expulsão de Doncic na NBA; Cavaliers garantem topo

O Los Angeles Lakers levou uma dura virada na noite desta terça-feira num aguardado confronto com o Oklahoma City Thunder, líder da Conferência Oeste da NBA. Apesar do favoritismo do rival, que jogava em casa, os Lakers dominaram o jogo até a expulsão de Luka Doncic, o que permitiu a reviravolta no placar e a vitória dos anfitriões por 136 a 120.

O duelo entre o primeiro e o terceiro colocados do Oeste foi marcado pelo equilíbrio até o início do quarto período, quando Doncic anotou sua segunda falta técnica e foi excluído da partida. A expulsão acabou decidindo a partida. Após a saída do astro dos Lakers, o Thunder se impôs em quadra e anotou 29-12 na reta final da partida.

Antes de sair do jogo, Doncic havia anotado 23 pontos e cinco assistências. LeBron James foi o cestinha da equipe, com 28 pontos, além de ter anotado sete rebotes. Austin Reaves contribuiu com 24.

O empenho de LeBron, contudo, não foi o suficiente para conter o ímpeto de Shai Gilgeous-Alexander, um dos principais jogadores desta temporada regular. Ele anotou 42 pontos e conduziu o Thunder a sua 65ª vitória - é a equipe que mais venceu no campeonato até agora e com a melhor campanha no geral (soma apenas 14 derrotas).

Apesar do revés, os Lakers figuram no terceiro lugar, com vaga assegurada na pós-temporada, mas ainda sem saber se disputarão os playoffs ou o play-in, a repescagem do mata-mata. São 48 triunfos e 31 revezes na tabela.

Pela Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers superou o Chicago Bulls por 135 a 113, em casa, e assegurou o topo da tabela, com retrospecto de 63/16. Assim, será o primeiro cabeça de chave dos playoffs, o que garante, ao menos em tese, um adversário menos complicado no início do mata-mata.

O dono da melhor campanha do Leste contou com noite inspirada de Darius Garland, responsável por 28 pontos, e Evan Mobley, com um "double-double" de 21 pontos e 11 rebotes, além de sete assistências. O destaque dos Bulls foi Patrick Williams, com 21 pontos. A equipe de Chicago está em nono lugar, com 36/43, confirmada no play-in.

JOGADOR BATE CABEÇA NO CHÃO

O novato Jaylen Wells, do Memphis Grizzlies, teve de ser socorrido ao bater a cabeça no chão da quadra depois de uma enterrada diante do Charlotte Hornets, no Spectrum Center. O jovem puxava um contragolpe e sofreu um choque com KJ Simpson. O duelo terminou com vitória dos visitantes por 124 a 120.

Após a trombada, o adversário correu imediatamente até Wells para verificar suas condições. O garoto de 21 anos foi cercado na quadra até que os médicos chegassem para atendê-lo. Ele saiu de quadra de maca e, segundo a NBA, sofreu uma fratura no punho direito e não jogará mais nesta temporada.

Pelas redes sociais, o jogador disse estar bem. Seu pai informou que ele apenas tem dores no punho, no rosto e nas costas.

Simpson, por sua vez, foi punido com uma falta flagrante 2, que é aplicada quando os juízes julgam uma disputa de bola como contato desnecessário e excessivo. Ele foi automaticamente expulso da partida.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers 135 x 113 Chicago Bulls

Indiana Pacers 104 x 98 Washington Wizards

Orlando Magic 119 x 112 Atlanta Hawks

Charlotte Hornets 100 x 124 Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets 119 x 114 New Orleans Pelicans

New York Knicks 117 x 119 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 110 x 103 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 136 x 120 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 95 x 133 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 122 x 117 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Orlando Magic x Boston Celtics

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Chicago Bulls x Miami Heat

Utah Jazz x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x Denver Nuggets

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x Houston Rockets