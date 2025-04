Carrasco do Real Madrid nunca tinha feito gol de falta e foi 'invenção' de técnico do Arsenal

A vitória do Arsenal, na ida das quartas de final da Liga dos Campeões, passou diretamente pelos pés de Declan Rice. O meio-campista foi responsável por dois gols de falta no 3 a 0 dos ingleses sobre o Real Madrid, atual campeão, e viajará à Espanha na próxima semana podendo garantir a vaga à semifinal mesmo com um revés por dois gols de diferença. Nada disso, no entanto, seria possível sem o treinador Mikel Arteta.

Os dois gols de Rice foram os primeiros do meio-campista em lances de falta em sua carreira, que soma 338 jogos por clubes. Separados por 12 minutos, os gols também foram os primeiros do Arsenal em cobranças de falta desde 2021. Contratado a peso de ouro para a temporada 2023/2024 (100 milhões de libras, equivalente a R$ 775 milhões na cotação atual), Rice nunca foi o homem da bola parada em Londres, mesmo no período em que defendeu o rival West Ham.

"Ele estava muito determinado. Um jogador que nunca marcou de falta antes em sua carreira. Quais são as chances?", afirmou Arteta, após o jogo disputado no Emirates Stadium, em Londres. Nos últimos anos, Martin Odegaard foi o encarregado das cobranças de falta do Arsenal. Foi também dos pés deles que a equipe marcou um gol de um tiro livre direto, em duelo com o Burnley, há cerca de quatro anos.

Rice, no entanto, assumiu essa responsabilidade. Em conversas com o meio-campista, Arteta o convenceu a assumir a responsabilidade de ser o dono da bola parada em Londres. Até o duelo de terça-feira, o repertório do meia era praticamente nulo: nos mais de 300 jogos da carreira, ele havia cobrado apenas 12 faltas direto para o gol, segundo dados da Opta.

"Não sei se algum dia vai cair a ficha", disse Rice à Amazon Prime, após o jogo, sobre seus gols de falta. "Voltei para o meu celular e foi uma loucura. Marcar minha primeira falta em um jogo é especial. E quando fiz a segunda... simplesmente me senti confiante. Estou sem palavras, na verdade."

O meio-campista, convencido por Arteta em 2023 a se juntar ao Arsenal, mesmo com o interesse do Manchester City à época, precisou vencer Thibaut Courtois nos dois lances, ambos indefensáveis para o goleiro belga, considerado um dos melhores em sua posição. Mikel Merino, já na reta final do segundo tempo, marcou o último gol da partida e que sacramentou o triunfo por 3 a 0.

O time tenta encerrar um jejum de 16 anos sem chegar à semifinal da competição europeia. Ao vencer o Real Madrid, conquistou seu primeiro triunfo em partidas de mata-mata contra equipes espanholas desde a temporada 2010/2011. Na ocasião, derrotou o Barcelona por 2 a 1, na ida das oitavas de final. Na volta, foi eliminado no Camp Nou, após revés por 3 a 1.

Real Madrid e Arsenal voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 16, no Santiago Bernabéu. Pressionado na temporada, o clube merengue tentará dar uma resposta a seu torcedor e continuar vivo em busca do 16º título de Liga dos Campeões em sua história. Já o Arsenal, que nunca conquistou a competição, mira o feito inédito e conquistar ao menos um título nesta temporada, já que está a 11 pontos do Liverpool em busca da liderança do Campeonato Inglês.