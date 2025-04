Como fica a situação do Corinthians na Sul-Americana após empate com América de Cali?

O empate do Corinthians com o América de Cali, por 1 a 1, mantém o time paulista vivo na Copa Sul-Americana. A derrota, que se encaminhava até os 36 minutos do primeiro tempo, poderia levar os corintianos para um caminho de eliminação precoce na competição continental.

Foi o primeiro ponto do Corinthians no torneio, o que coloca a equipe no terceiro lugar do Grupo C. O líder é justamente o América de Cali, com quatro pontos. O Huracán, que bateu os corintianos na primeira rodada, é o segundo, com três pontos. O Racing, do Uruguai, fecha o grupo, ainda zerado.

Argentinos e uruguaios ainda jogam, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires. A depender do resultado, o Corinthians pode acabar a rodada na lanterna do grupo. A tendência, porém, é de vantagem do Huracán, o que acirraria a briga pela vaga nas oitavas de final entre as equipes de Argentina e Colômbia.

Na Sul-Americana, avançam às oitavas, apenas os líderes dos grupos. Os segundos colocados vão para um playoff contra os melhores terceiros colocados da Copa Libertadores.

A chance de o Corinthians subir na classificação do grupo será na terceira rodada, quando recebe o Racing, em São Paulo. O outro jogo, entre América de Cali e Huracán, pode ajudar o clube paulista a aproximar-se da disputa por classificação.

Antes disso, contudo, o Corinthians tem três compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro é o clássico com o Palmeiras, neste sábado, às 18h30, no Allianz Parque. Depois, o clube recebe Fluminense e Sport, nos dias 16 e 19 de abril, respectivamente.