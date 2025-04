Djokovic volta a ser surpreendido por chileno e cai na estreia em Montecarlo

Pela segunda vez em sua carreira, o sérvio Novak Djokovic foi surpreendido pelo chileno Alejandro Tabilo no circuito. Nesta quarta-feira, o ex-número 1 do mundo foi eliminado pelo sul-americano por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, logo em sua estreia no Masters 1000 de Montecarlo. Mais cedo, o espanhol Carlos Alcaraz obteve sua primeira vitória no saibro de Mônaco em sua carreira.

Em sua primeira partida no saibro neste ano, Djokovic repetiu o mesmo desempenho decepcionante, com o mesmo resultado surpreendente, que obteve no Masters de Roma da temporada passada. Na ocasião, caiu para o mesmo Tabilo, na terceira rodada, por 2 a 0. Aquele revés foi um dos mais inesperados da carreira do sérvio.

Com o resultado desta quarta, o chileno se torna um dos raros tenistas do circuito a ostentar retrospecto positivo contra o recordista de títulos de Grand Slam. Soma agora duas vitórias em dois jogos. O feito faz Tabilo alcançar Rafael Nadal, até então o único a ter retrospecto positivo contra Djokovic no saibro: 20-9.

O chileno é o atual 32º do mundo, mas já figurou em 19º em julho do ano passado. Tabilo soma apenas dois títulos no circuito da ATP, contra nada menos que 99 do sérvio.

Tabilo não vencia dois jogos consecutivos desde agosto do ano passado. Em Montecarlo, encerrou esse jejum ao superar Djokovic. Na estreia, havia batido outro campeão de Grand Slam, o suíço Stan Wawrinka. Nas oitavas de final, ele enfrentará o vencedor do confronto entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o franco-monegasco Valentín Vacherot.

Antes de Djokovic estrear em Montecarlo, Carlos Alcaraz confirmou o favoritismo ao superar o argentino Francisco Cerundolo por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/0 e 6/1. A primeira vitória do espanhol em Montecarlo contou com um desempenho abaixo do esperado no set inicial. No entanto, Alcaraz cresceu a partir da segunda parcial e obteve uma reação fulminante para superar o 22º do mundo.

Nas oitavas de final, o terceiro colocado do ranking vai enfrentar o alemão Daniel Altmaier, tenista que saiu do qualifying (fase preliminar do torneio) e aparece no 84º do ranking. Se chegar ao título, Alcaraz subirá para o segundo posto da lista da ATP.

Mais cedo, avançaram às oitavas de final o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, o italiano Lorenzo Musetti, o português Nuno Borges, o francês Arthur Fils e o russo Andrey Rublev, sétimo cabeça de chave do torneio.