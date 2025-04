Ayumu Iwasa disputa 1º treino livre do Bahrein e Red Bull terá dois pilotos japoneses na pista

Quem se acostumou com Max Verstappen e Sérgio Perez na pista, vai se surpreender quando a Red Bull iniciar o primeiro treino livre para o Grande Prêmio do Bahrein, nesta sexta-feira. O japonês Yuki Tsunoda, substituto de Liam Lawson, terá o compatriota Ayumu Iwasa a seu lado.

Será o primeiro treino livre de Iwasa com a Red Bull. Aos 23 anos, o jovem piloto estará no cockpit no lugar do tetracampeão mundial Max Verstappen. Atualmente piloto de testes da Racing Bulls, parceira da escuderia austríaca, o japonês já havia participado em treinos livres no Japão e em Abu Dabi em 2024.

"Estou muito ansioso para adquirir uma nova experiência no carro da Red Bull", escreveu Iwasa em suas redes sociais, mostrando-se eufórico com a oportunidade. As regras da Fórmula 1 determinam que cada piloto do grid seja substituído por um jovem em algum TL 1 da temporada e o japonês terá sua oportunidade no autódromo de Sakhir.

Ele não será a única novidade na pista do GP do Bahrein. Antes dele, o brasileiro Felipe Drugovich, na Aston Martin, Fred Vesti, na Mercedes, e Luke Browning, pela Williams, também foram anunciados para o primeiro treino livre da quarta etapa da temporada da Fórmula 1.

Isawa já havia contribuído com a Racing Bulls na pós-temporada de 2024 em Marina Bay, também. Graças à parceria com a Honda Formula Dream Preject, os japoneses começam a ganhar destaque na Red Bull. Tsunoda estreou na vaga de Liam Lawson justamente no GP do Japão na semana passada.