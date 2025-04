Palmeiras faz único jogo de Série A na terceira fase da Copa do Brasil: veja confrontos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, em sorteio realizado na sede da entidade, no Rio. O destaque fica por conta do duelo entre Palmeiras e Ceará, único confronto de Série A da etapa. O Corinthians faz duelo estadual e encara o Novorizontino. O São Paulo enfrenta o Náutico, enquanto o Santos terá pela frente o CRB.

Os duelos de ida estão previstos para ocorrer em 30 de abril, e os de volta, em 21 de maio. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. A final está marcada para os dias 2 e 9 de novembro.

O prêmio de participação na terceira fase é de aproximadamente R$ 2,3 milhões. Quem avançar às oitavas embolsa mais R$ 3,8 mi. O campeão deve acumular cerca de R$ 100 milhões em premiação.

Doze times entraram diretamente na terceira fase: Flamengo (atual campeão); Botafogo, Palmeiras, Internacional, São Paulo, Fortaleza, Corinthians e Bahia (Libertadores); Cruzeiro (9° no Brasileiro 2024); Santos (campeão da Série B 2024); Paysandu (campeão da Copa Verde); CRB (vice da Copa do Nordeste).

Outros 20 times chegaram vivos na terceira fase: CSA, Vila Nova, Athletico-PR, Ceará, Maracanã-CE, Náutico, Grêmio, Capital-DF, Retrô-PE, Operário-PR, Botafogo-PB, Red Bull Bragantino, Criciúma, Novorizontino, Maringá, Brusque, Fluminense, Atlético-MG, Vasco e Aparecidense-GO.

Os potes foram divididos de acordo com o Ranking Nacional de Clube da CBF. Assim, os times mais bem ranqueados foram posicionados no Pote A, cujos adversários saíram essencialmente do Pote B.

Também foram definidos os sorteios de mando de campo. Por questões de segurança pública, dois times da mesma cidade não mandam seus jogos na mesma data. Palmeiras, Corinthians e São Paulo decidem seus duelos em casa. O Santos, por sua vez, vai definir a classificação fora de casa.

Confira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil:

Vasco x Operário-PR

Fluminense x Aparecidense-GO

Bahia x Paysandu

Botafogo x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Fortaleza x Retrô-PE

Athletico-PR x Brusque-SC

Palmeiras x Ceará

Atlético-MG x Maringá-PR

Flamengo x Botafogo-PB

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova-GO

Santos x CRB-AL

Corinthians x Novorizontino

Red Bull Bragantino x Criciúma

Grêmio x CSA-AL