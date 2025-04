Guarani contrata Andrey Ventura, eleito melhor goleiro do Capixaba, para Série C

O Guarani segue ativo no mercado para reforçar seu elenco visando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube acertou a contratação do goleiro Andrey Ventura, de 31 anos, que estava na Desportiva Ferroviária-ES, onde foi eleito o melhor jogador na posição em eleição feita pela Associação dos Cronistas Esportivos Capixabas (ACEC).

"A Associação Desportiva Ferroviária comunica oficialmente a transferência do goleiro Andrey Ventura para o Guarani Futebol Clube, de Campinas (SP). Agradecemos pelo profissionalismo e desejamos sucesso em sua nova jornada", confirmou o clube capixaba.

Andrey foi revelado pelo Botafogo-RJ, onde ficou até 2014. Depois, defendeu Botafogo-SP, Cabofriense-RJ, São Bento-SP e Volta Redonda-RJ. Seu melhor momento foi no Sampaio Corrêa, entre 2018 e 2019, quando somou 78 jogos no clube maranhense.

CRB-AL, Treze-PB, Altos-PI, entre outros, também fizeram parte de sua carreira. Chegou na Desportiva Ferroviária em 2024 e somou 27 jogos desde então. Nesta temporada, foi o goleiro menos vazado do Campeonato Capixaba, garantindo vaga na seleção da competição.

O Guarani estreia na Série C no próximo domingo, às 16h, quando recebe o Maringá-PR no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O time busca o acesso após ser rebaixado da Série B na temporada passada.