Trump recebe Felipe Nasr e equipe Porsche e cogita ida às 500 Milhas de Indianápolis

A Casa Branca foi palco de uma celebração especial em homenagem às conquistas da equipe Porsche Penske Motorsport. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o lendário proprietário da equipe, Roger Penske, e diversos campeões do automobilismo, incluindo os pilotos da NASCAR Ryan Blaney e Joey Logano, além do bicampeão das 500 Milhas de Indianápolis, Josef Newgarden. O evento reconheceu os feitos notáveis dessas equipes no cenário esportivo americano.

Durante a cerimônia, três carros de corrida foram exibidos nos jardins da Casa Branca, entre eles o Porsche 963 número 7, modelo que disputa o Campeonato WeatherTech SportsCar da IMSA. Pilotos como Felipe Nasr e Laurens Vanthoor, vencedores das 24 Horas de Daytona em 2025, também marcaram presença. Jonathan Diuguid, diretor da Porsche Penske Motorsport, e Ed Bennett, CEO da IMSA, completaram a delegação da equipe na visita.

Trump fez questão de exaltar a trajetória de Penske e sua importância para o automobilismo. "Roger é um grande amigo meu. Eu o conheço há muito tempo. Ele ganhou sua 18ª Indy 500 quando lhe entreguei a Medalha Presidencial da Liberdade - e agora, quando perguntei se eram 19, ele disse: 'Na verdade, já são 20'. Isso é impressionante", afirmou o presidente. "Países como Japão e Alemanha gastam bilhões tentando vencer em Indianápolis... e ele venceu 20 vezes. Ele claramente entende de carros - e de caminhões também."

A cerimônia aconteceu em um momento significativo da agenda presidencial, logo após Trump anunciar uma pausa de 90 dias na imposição de novas tarifas comerciais. Ainda assim, o presidente dedicou atenção especial à presença dos pilotos e brincou ao vê-los de longe: "Eles têm muita coragem, muita garra. Olá, rapazes! Eu não tinha visto vocês ali. Um belo grupo de campeões."

O encontro ainda serviu para alimentar rumores sobre uma possível presença de Trump na 109ª edição das 500 Milhas de Indianápolis da Fórmula Indy, que acontece em maio. Questionado por Roger Penske, o presidente respondeu com um sorriso: "Talvez este ano, com você."

A fala, apesar de informal, foi recebida como um indicativo real de que Trump pode marcar presença no evento - algo que movimentaria não apenas o paddock, mas também os holofotes políticos e midiáticos.