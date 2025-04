Abel Ferreira culpa 'maratona' de jogos por mais uma atuação fraca do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira culpou a 'maratona' de jogos por mais uma fraca atuação do Palmeiras, desta vez diante do Cerro Porteño pela segunda rodada da Copa Libertadores, apesar da vitória, por 1 a 0, no Allianz Parque. O treinador também criticou a forma de disputa do Campeonato Paulista.

"Não vejo nenhuma equipe com fluidez de jogo. Não temos tempo de recuperação. O Paulistão nos deixou muitas marcas em termos físicos. Hoje voltamos a trocar dois, três jogadores e perdemos o Veiga. Mas aos poucos o time começa a ganhar confiança. Há muita coisa para fazer, mas é difícil atuar em 18 partidas em dois meses", disse o treinador em entrevista coletiva.

Abel destacou a dificuldade em enfrentar o Cerro. "Não há jogos fáceis hoje em dia. O time adversário veio com linha de cinco, equipe muito intensa. Depois do gol ficou mais fácil, mas temos de matar o jogo. O que conta é a eficácia."

O técnico também amenizou o fato do meio-campista Richard Rios ter pedido silêncio à torcida após marcar o gol. "Futebol não é igreja. Às vezes os jogadores, os treinadores nem pensam e tomam uma atitude. Mas o Rios é um coração grande, rapidamente fez as pazes com a torcida. Ele, eu, ninguém é perfeito. Quando erramos a atitude mais nobre é pedir desculpas e foi o que ele fez."

Sobre a falta de gols do atacante Vitor Roque, Abel pediu calma à torcida. "Centroavantes vivem de gols, mas é preciso mais trabalho do que só fazer gols. Acreditamos neles, o clube também acredita muito neles. Os gols trazem confiança. Flaco entrou pouco tempo, mas teve duas bolas para fazer... Não podemos deixar criar ansiedade, o gol tem de sair de forma natural."