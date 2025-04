Atual campeão da MotoGP, Martín é liberado pelos médicos para estrear na temporada

Atual campeão da MotoGP, o espanhol Jorge Martín foi enfim liberado totalmente para voltar às pistas. O piloto da Aprilia fará sua estreia na temporada 2025 na etapa de Doha, no Catar, no fim de semana, após dois acidentes consecutivos que lhe renderam cirurgias em ambas as mãos.

"Agora é oficial: Jorge Martín foi declarado em boas condições físicas para pilotar neste fim de semana, na etapa do Catar", anunciou a organização da MotoGP, nesta quinta-feira. Ele foi liberado após ser avaliado pelos médicos no Circuito Internacional de Lusail, nos arredores da capital do Catar.

Com a liberação, Martín poderá fazer sua estreia no atual campeonato. Ele iniciará sua campanha já na quarta etapa da temporada. O atual campeão perdeu as corridas disputadas na Tailândia, Argentina e Estados Unidos devido a problemas físicos causados por dois acidentes no início do ano.

O primeiro deles aconteceu nos testes de pré-temporada realizados em Sepang, na Malásia, no início de fevereiro. O espanhol sofreu uma forte queda, que gerou preocupação no mundo da motovelocidade. O tombo rendeu lesões na mão direita e no pé esquerdo. Ele precisou ser submetido a uma operação na mão.

A situação clínica do piloto piorou no fim do mesmo mês, quando sofreu outro acidente num dos treinos da etapa de abertura do campeonato, na Tailândia. O impacto foi menos assustador, mas causou lesões mais graves na mão e no pé esquerdos, exigindo nova operação, somente no membro superior.

O retorno às pistas será um desafio duplo para o piloto de 27 anos. Isso porque, além de estar fora de ritmo, ele fará sua estreia pela Aprilia após ser campeão pela Pramac, no ano passado. Sem Martín nas três primeiras etapas do ano, o campeonato é liderado pelos irmãos Márquez. Alex, da equipe Gresini, lidera a tabela, com 87, apenas um acima de Marc, da Ducati.